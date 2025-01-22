Diyet bozmayan enfes lezzet: Fit brownie tarifi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:35

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:35

Çikolata severlerin vazgeçilmezi olan brownie, fit bir dokunuşla sağlıklı bir alternatife dönüşüyor! Hem tatlı krizlerinize son verecek hem de diyetinizi bozmadan keyifle tüketebileceğiniz bu fit brownie tarifi, şeker yerine doğal tatlandırıcılarla ve daha hafif malzemelerle hazırlanıyor. İşte, sağlıklı ve lezzetli bir fit brownie yapmanın püf noktaları...

FIT BROWNIE TARİFİ

Malzemeler

2 adet olgun muz

2 yemek kaşığı şekersiz kakao

1 su bardağı yulaf unu

2 yemek kaşığı bal veya hurma püresi

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya özütü

2 yemek kaşığı eritilmiş hindistan cevizi yağı

Yarım çay bardağı süt (badem sütü, süt veya başka bir bitkisel süt tercih edebilirsiniz)

Üzeri için:

Ceviz, badem veya bitter çikolata parçaları (isteğe bağlı)

FIT BROWNIE YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Bu sırada brownie karışımını hazırlayın.

Olgun muzları bir çatal yardımıyla püre haline getirin.

Bu işlem, brownie'ye hem doğal tatlılık hem de nem kazandıracaktır.

Muz püresine bal veya hurma püresi, eritilmiş hindistan cevizi yağı, süt ve vanilya özütünü ekleyerek iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta yulaf unu, kakao ve kabartma tozunu karıştırın.

Bu kuru karışımı yavaş yavaş ıslak malzemelere ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar spatula yardımıyla karıştırın.

Hazırladığınız karışımı yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine veya küçük bir borcama dökün.

Üzerini düzleştirin ve isteğe bağlı olarak ceviz, badem veya bitter çikolata parçalarıyla süsleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Kürdan testi yaparak içinin piştiğinden emin olun.

Fırından çıkardığınız brownie’yi oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

Püf Noktaları

Daha yoğun bir tat için kakao miktarını artırabilirsiniz.

Brownie’nizin daha yumuşak ve nemli olmasını isterseniz, pişirme süresini 1-2 dakika kısaltabilirsiniz.

Dilerseniz karışıma tarçın veya fındık ezmesi ekleyerek farklı aromalar katabilirsiniz.