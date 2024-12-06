Bağışıklığı güçlendiren Alman usulü lahana turşusu: Probiyotik deposu sauerkraut turşusu tarifi

Soğuk kış aylarında bağışıklık sisteminizi desteklemenin en lezzetli yollarından biri, probiyotik açısından zengin besinler tüketmektir. Alman mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sauerkraut, yani lahana turşusu, sağlığınıza pek çok fayda sağlayabilecek bir besindir.