Bağışıklığı güçlendiren Alman usulü lahana turşusu: Probiyotik deposu sauerkraut turşusu tarifi

Bağışıklığı güçlendiren Alman usulü lahana turşusu: Probiyotik deposu sauerkraut turşusu tarifi

Pratik ve sağlıklı bu tarifi düzenli olarak tüketerek kış aylarında sağlıklı kalabilir, bağışıklığınızı artırabilirsiniz. Peki, bağışıklığı güçlendiren bu Alman usulü lahana turşusu nasıl yapılır? İşte, probiyotik deposu sauerkraut turşusu tarifi...

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2024 Cuma, 19:19
Bağışıklığı güçlendiren Alman usulü lahana turşusu: Probiyotik deposu sauerkraut turşusu tarifi

Soğuk kış aylarında bağışıklık sisteminizi desteklemenin en lezzetli yollarından biri, probiyotik açısından zengin besinler tüketmektir. Alman mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sauerkraut, yani lahana turşusu, sağlığınıza pek çok fayda sağlayabilecek bir besindir. 

Bağışıklığı güçlendiren Alman usulü lahana turşusu: Probiyotik deposu sauerkraut turşusu tarifi

Lahana, özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendiren, sindirimi destekleyen ve vücudu toksinlerden arındıran özellikleriyle bilinir. Fermente edilmiş bir besin olan sauerkraut, doğal probiyotikler içerir ve sindirim sistemi sağlığını iyileştirir. İşte, probiyotik deposu sauerkraut turşusu tarifi...

Bağışıklığı güçlendiren Alman usulü lahana turşusu: Probiyotik deposu sauerkraut turşusu tarifi

SAUERKRAUT TARİFİ

Malzemeler:

1 orta boy beyaz lahana

1 yemek kaşığı tuz (tercihen deniz tuzu veya himalaya tuzu)

1 tatlı kaşığı öğütülmüş karabiber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kimyon (isteğe bağlı, aroma katmak için)

1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı, fermente sürecini hızlandırmak için)

1-2 diş sarımsak (isteğe bağlı, ek bir lezzet için)

Bağışıklığı güçlendiren Alman usulü lahana turşusu: Probiyotik deposu sauerkraut turşusu tarifi

SAUERKRAUT YAPILIŞI

Lahanayı yıkayıp, dış yapraklarını temizledikten sonra ince ince doğrayın.

Doğradığınız lahanayı geniş bir kaba alın ve üzerine tuzu serpin.

Ardından lahaneyi ellerinizle iyice yoğurun.

Yoğurma işlemi, lahananın suyunun çıkmasını sağlar ve turşunun fermente olma sürecini başlatır.

Karabiber, kimyon ve şeker gibi baharatları isteğe göre ekleyebilirsiniz.

Baharatlar, turşuya ekstra lezzet katar. Ayrıca, isteğe bağlı olarak ince doğranmış sarımsak ekleyerek aromayı zenginleştirebilirsiniz.

Yoğurduğunuz lahana karışımını sterilize ettiğiniz bir cam kavanoza yerleştirin.

Lahananın tamamen suyun içinde olması önemli, bu yüzden kavanozu sıkıca doldurup, üzerine bir ağırlık koyarak lahananın suyun altında kalmasını sağlayın.

Kavanozu serin, karanlık bir ortamda, oda sıcaklığında 3 ila 7 gün arasında bekletin. Fermente süresi, ortam sıcaklığına göre değişebilir.

İlk 2 gün boyunca her gün turşuyu kontrol edin ve üst kısımlarına çıkan havayı alarak su seviyesinin sabit kalmasını sağlayın.

3-7 gün sonunda, turşu tadının yeterince ekşidiğini ve fermente olduğunu fark edeceksiniz.

Hazır olduktan sonra, kavanozu buzdolabına kaldırarak daha uzun süre saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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