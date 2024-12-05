Mis kokulu yılbaşı lezzeti: Ev yapımı gingerbread tarifi...

Yayınlanma: 05.12.2024 - 19:03

Güncelleme: 05.12.2024 - 19:03

Zencefilin eşsiz aromasıyla tarçın ve karanfilin sıcacık kokusunu birleştiren gingerbread kurabiyeler, özellikle yılbaşı döneminin vazgeçilmez tatlarından biri. Şık şekilleri ve enfes lezzetiyle hem gözlere hem de damaklara hitap eden bu kurabiyeler, evde yapıldığında sıcacık bir atmosfer yaratıyor. Çay veya kahvenin yanında mükemmel bir eşlikçi olan gingerbread kurabiyeler, aynı zamanda hediye olarak da sevdiklerinize sunabileceğiniz harika bir alternatif. İşte, adım adım gingerbread tarifi...

MALZEMELER

3,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı toz karanfil (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karbonat

1/4 çay kaşığı tuz

150 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

3/4 su bardağı esmer şeker

1 adet büyük yumurta

1/2 su bardağı pekmez

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

YAPILIŞI

Geniş bir kapta un, toz zencefil, tarçın, toz karanfil, karbonat ve tuzu karıştırın.

Başka bir kapta tereyağını ve esmer şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı, pekmezi ve vanilya özütünü ekleyerek çırpmaya devam edin.

Hamuru Birleştirin:

Kuru karışımı azar azar sıvı karışıma ekleyin. Yumuşak ve yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.

Fırını 180°C’ye ısıtın.

Hamuru un serpilmiş bir tezgahta yaklaşık 0,5 cm kalınlığında açın.

Zencefilli adam veya diğer kurabiye kalıplarıyla şekil verin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış fırında 8-10 dakika kadar, kenarları hafifçe sertleşene kadar pişirin.

Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Kurabiyeleri royal icing (yumurta beyazı ve pudra şekeri karışımı) ile süsleyebilirsiniz.

Çocuklar için renkli şekerler veya çikolata parçalarıyla dekor yapabilirsiniz.