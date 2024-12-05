Şişkinlik yapmayan enfes lezzet: Glutensiz mandalinalı kurabiye tarifi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:05

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:05

Glutensiz beslenmeyi tercih edenler ya da gluten intoleransı bulunanlar için tatlı keyfi artık daha kolay! Mandalinanın ferahlatıcı ve tatlı aromasıyla hazırlanan glutensiz mandalinalı kurabiyeler, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek. Bu tarif, gününüzü tatlandırırken aynı zamanda beslenme düzeninize uyum sağlar. Üstelik yapımı oldukça basit ve keyiflidir. Peki, şişkinlik yapmayan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, glutensiz mandalinalı kurabiye tarifi...

GLUTENSİZ MANDALİNALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Kurabiye hamuru için:

1,5 su bardağı badem unu

1/2 su bardağı pirinç unu

1/2 su bardağı hindistancevizi unu

2 yemek kaşığı bal veya agave şurubu

1/2 çay bardağı eritilmiş hindistancevizi yağı

1 adet büyük boy mandalinanın rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı mandalina suyu

1 çay kaşığı kabartma tozu (glutensiz)

1 çay kaşığı vanilya özütü

Üzeri için:

Pudra şekeri (isteğe bağlı, şekersiz bir seçenek için hindistancevizi unu tercih edilebilir)

Rendelenmiş mandalina kabuğu

GLUTENSİZ MANDALİNALI KURABİYE YAPILIŞI

Badem unu, pirinç unu ve hindistancevizi ununu derin bir karıştırma kabına alın.

Üzerine kabartma tozunu ekleyip karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Eritilmiş hindistancevizi yağı, bal, mandalina kabuğu rendesi, mandalina suyu ve vanilya özütünü kuru karışıma ekleyin.

Tahta bir kaşık yardımıyla tüm malzemeleri iyice karıştırarak yumuşak ve şekil alabilir bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak kurabiye şekli verin.

Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, yaklaşık 12-15 dakika boyunca kurabiyelerin kenarları hafifçe renk değiştirene kadar pişirin.

Fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri veya hindistancevizi unu serpin.

Mandalina kabuğu rendesiyle son dokunuşu yaparak kurabiyelere ferah bir aroma katabilirsiniz.

Afiyet olsun!