Bol malzemesiyle doyurucu lezzet: Ayvalık tostu tarifi...

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2024 Pazartesi, 10:36
Bol malzemesiyle doyurucu lezzet: Ayvalık tostu tarifi...

Dünya'nın en lezzetli tostu olarak bilinen Ayvalık tostunu evinizdeki artan malzemelerle de yapabilirsiniz. Acıktığınızda, evinizde bulunan malzemeleri kullanarak bu muhteşem ve dopdolu tostu kolayca hazırlayabilirsiniz. 

Bol malzemesiyle doyurucu lezzet: Ayvalık tostu tarifi...

İster kahvaltıda ister atıştırmalık olarak tüketin, Ayvalık tostu, pratik ve lezzetli bir seçenek olarak sofralarınızı zenginleştirecektir. Peynir, sucuk, domates, turşu ve daha birçok malzemenin uyumuyla hazırlanan bu enfes tost, evdeki malzemelerle harikalar yaratmanın en lezzetli yollarından biridir. Peki, bol malzemesiyle doyurucu bir lezzet olan bu tost nasıl yapılır? İşte Ayvalık tostu tarifi...

Bol malzemesiyle doyurucu lezzet: Ayvalık tostu tarifi...

AYVALIK TOSTU TARİFİ

Malzemeler:

2 dilim ekmek (Ayvalık tost ekmeği)

4 dilim kaşar

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

6 adet kokteyl sosis

5 dilim sucuk

3 dilim salam

2 dilim domates

2 adet kornişon salatalık turşusu

1 tatlı kaşığı tereyağı

Servis için:

1 çay kaşığı mayonez

1 çay kaşığı ketçap

Bol malzemesiyle doyurucu lezzet: Ayvalık tostu tarifi...

AYVALIK TOSTU YAPILIŞI

Öncelikle sosis ve salamları ince uzun, jülyen olarak doğrayın. 

Sucukları da halka halka doğrayın. 

Tavada az miktar sıvı yağ ile sırayla pişirip kenara alın.

Daha sonra tost makinesine ekmekleri yerleştirin ve iz çıkması için ekmeklerin üstüne elinizle bastırın.

Kaşar peynirini dilimleyin ve ekmeklerin üzerine koyun.

Pişen sucukları peynirin üzerine yerleştirin.

Salam ve sosisleri de ekleyin. 

Diğer ekmek dilimiyle üzerini kapatın ve tost makinesinde 3 dakika pişirin.

Ardından dilim domatesleri de yerleştirin ve ekmeğin üzerine tereyağı sürüp 1 dakika daha pişirin.

Kaşarlar eridikten sonra dilerseniz dilimlenmiş kornişon turşu, ketçap ve mayonez ilavesiyle sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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