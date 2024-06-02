Osmanlı mutfağından sofralarınıza çok yakışacak lezzet: Vetrika tarifi...

Osmanlı mutfağının zengin mirası içerisinde yer alan ve günümüze kadar gelen birçok lezzetli yemekten biri de vetirka. Vetirka, özellikle hamur işi sevenlerin ilgisini çekecek bir tat. Hem kıymalı hem de peynirli iç harcıyla hazırlanan bu enfes lezzet, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bir lezzet yolculuğunun bir parçasıdır.