Osmanlı mutfağından sofralarınıza çok yakışacak lezzet: Vetrika tarifi...
Osmanlı mutfağının zengin mirası içerisinde yer alan ve günümüze kadar gelen birçok lezzetli yemekten biri de vetirka. Vetirka, özellikle hamur işi sevenlerin ilgisini çekecek bir tat. Hem kıymalı hem de peynirli iç harcıyla hazırlanan bu enfes lezzet, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bir lezzet yolculuğunun bir parçasıdır.
Vetirka'nın yapılışı oldukça kolaydır ve evde rahatlıkla hazırlanabilir. İncecik açılan hamurun içine kıymalı veya peynirli iç harç yerleştirilir ve sonra özenle katlanarak şekil verilir. Ardından, fırında pişirilerek mükemmel bir kıvama gelene kadar beklenir. Beş çaylarının vazgeçilmezi haline gelebilecek bu lezzetli tarif, misafirlerinizi etkilemek ve sofranıza şıklık katmak için ideal bir seçenektir. Peki, Osmanlı mutfağından sofralarınıza çok yakışacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte vetrika tarifi...
VETRİKA TARİFİ
Malzemeler:
Hamuru için:
300 gram tereyağı
600 gram un
1,5 su bardağı su
5 adet yumurta
Kıymalı harç için:
1 adet soğan
150 gram dana kıyma
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Peynirli harç için:
1 su bardağı lor peyniri
1/2 demet maydanoz (kıyılmış)
VETRİKA YAPILIŞI
Kıymalı Harç Yapılışı:
Bir tavada sıvı yağını kızdırın.
Üzerine kıymayı ilave edip suyunu salıp çekene dek kavurun.
Yemeklik doğramış olduğunuz soğanı da ekleyip kavurmaya devam edin.
Tuz ve karabiber ile tatlandırıp ocaktan alın.
Peynirli Harç Yapılışı:
Lor peyniri ve kıymış olduğunuz maydanozu bir kasede karıştırın.
Hamurun Yapılışı ve Birleştirme Aşaması:
Tereyağını derin bir tencerede eritin.
Üzerine unu ilave edip 3-4 dakika kadar kavurun.
Kavrulmuş olan unun üzerine suyu azar azar ilave ederek iyice yedirin.
Spatula veya tahta kaşık yardımıyla hafifçe bastırarak karıştırın.
Toparlanmış bir hamur elde ettiğinizde tencereyi ocaktan alın ve hamuru tencerenin içerisinde, oda sıcaklığında, ılımaya bırakın.
Hamur tenceredeyken, yumurtaları teker teker ekleyerek hamura güzelce yedirin.
Elde ettiğiniz yumuşak hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Tepsiye dizdiğiniz hamurların ortasına parmağınızı batırıp küçük dokunuşlarla çukurlar açın.
180 derece fırında 35 dakika pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra arzuya göre kıymalı veya peynirli harcı doldurun.
Afiyet olsun!
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