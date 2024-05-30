Yaz sofralarına İskandinav esintisi: Hardallı gravlax tarifi

Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:54

Güncelleme: 30.05.2024 - 15:54

Gravlax, İskandinav mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir ve özellikle somon balığı sevenler için vazgeçilmez bir tat sunar. Bu tarifte, somon balığı hardal sosuyla birleşerek damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz hardallı gravlax tarifi:

Malzemeler

1 kilogram taze somon fileto (derisi alınmış)

1/2 su bardağı deniz tuzu

1/2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı öğütülmüş beyaz biber

1 demet dereotu (ince kıyılmış)

Hardallı Sos İçin:

2 yemek kaşığı Dijon hardalı

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı doğranmış taze dereotu

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşamaları

Somonun Hazırlanması:

Somon filetolarını yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın.

Tuz, şeker ve beyaz biberi bir kasede karıştırın.

Somonun her iki yüzeyine bu karışımı eşit şekilde sürün.

Somonun Marine Edilmesi:

Büyük bir plastik poşet veya streç film kullanarak somon filetolarını sıkıca sarın.

Sarılmış somonu bir tepsiye yerleştirin ve üzerine ağır bir şey koyarak (örneğin, konserve kutuları) baskı uygulayın.

Buzdolabında 24-48 saat arasında marine edin. Bu süre zarfında somonun sık sık çevrilmesi, her tarafının eşit şekilde marine olmasını sağlar.

Marine Edilen Somonun Hazırlanması:

Marine süresi tamamlandıktan sonra somonu buzdolabından çıkarın ve üzerindeki tuz-şeker karışımını soğuk su altında yıkayarak temizleyin.

Somonu kağıt havlu ile kurulayın ve ince dilimler halinde kesin.

Hardallı Sosun Hazırlanması:

Bir kasede Dijon hardalı, bal ve elma sirkesini iyice karıştırın.

Karışıma yavaş yavaş zeytinyağını ekleyin ve sürekli çırparak sosun emülsifiye olmasını sağlayın.

Doğranmış dereotu ve isteğe bağlı olarak tuz ve karabiber ekleyin. Sosu iyice karıştırın.

Servis:

İnce dilimlenmiş somon dilimlerini bir servis tabağına düzenli bir şekilde yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız hardallı sosu gezdirin.

Gravlax'ı taze dereotu ve limon dilimleriyle süsleyerek servis yapın.