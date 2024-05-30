Hem lezzetli hem doyurucu pratik lezzet: Fırında beşamel soslu erişte tarifi...

Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:02

Güncelleme: 30.05.2024 - 14:02

Beşamel sosla hazırlanan fırında makarna sevenler için ev yapımı erişteyle yapılan beşamelli fırın erişte tarifi harika bir alternatif olabilir. Ev yapımı hamur ve beşamel sosun muhteşem uyumu, süzme peynir ve kaşar peyniri ile zenginleşir. Bu lezzetli ikili, ana yemeklerin yanında veya tek başına tüketildiğinde de damakları şenlendirir. Peki, hem lezzetli hem de doyurucu olan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte fırında beşamel soslu erişte tarifi...

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU ERİŞTE TARİFİ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tuz (erişteyi pişirmek için)

3,5 su bardağı erişte

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2,5 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı süzme peynir

1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU ERİŞTE YAPILIŞI

Orta boy tencerede 2 litre suyu kaynatın.

Üzerine tuz ekleyin.

Ardıdan erişteyi ilave edip 10 dakika pişirin.

Pişen eriştenin suyunu süzdürün.

Tereyağı ve sıvı yağı sos tenceresinde kızdırın.

Üzerine un ilave edip 2-3 dakika kavurun.

Kavrulan unun üzerine süt ilave edip sürekli karıştırarak koyulaşana dek pişirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın.

Pişmiş olan eriştenin üzerine süzme peyniri ilave edin.

Hazırladığınız beşamel sosu da ilave edip güzelce karıştırın.

Erişteyi fırın kabına boşaltın ve üzerini düzeltin.

En üst katına kaşar peynirini serpin.

185 derece fırında, üzeri kızarana dek yaklaşık 15 dakika pişirin.

Pişmiş olan erişteyi oda sıcaklığında 10 dakika beklettikten sonra dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun!