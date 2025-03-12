Bugün iftarda ne pişirsem? 12. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 12. gün iftar menüsü...
YOĞURTLU YAYLA ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
1 çay bardağı pirinç
5 su bardağı su
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Tuz
Yapılışı:
Pirinci yıkayıp tencereye alın. Üzerine suyu ekleyin ve haşlamaya başlayın. Ayrı bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını iyice çırpın. Haşlanan pirinç suyundan 1-2 kaşık alıp yoğurtlu karışıma ekleyerek ılıtın. Yoğurtlu karışımı tencereye yavaşça ekleyin, karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuzunu ekleyin. Son olarak tereyağında kızdırılmış nane ile üzerine sos yapın. Sıcak servis edin.
FIRINDA PATLICANLI KEBAP
Malzemeler:
4 adet kemer patlıcan
500 gr kıyma
1 adet soğan (rendelenmiş)
2 diş sarımsak
Tuz, kararbiber, kimyon
2 adet domates
4-5 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı sıcak su
Yapılışı:
Patlıcanları alacalı soyun, kalın halkalar halinde doğrayın. Tuzlu suda 20 dakika bekletin, süzüp kurulayın. Kıymaya rendelenmiş soğan, sarımsak, tuz ve baharatları ekleyip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde köfteler yapın. Fırın tepsisine sırayla patlıcan ve köfte dizin. Üzerine doğranmış domates ve biberleri yerleştirin. Salçayı sıcak suyla açıp tepsiye gezdirin. 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Yanında pilav ve yoğurtla servis edin.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler:
1 su bardağı baldo pirinç
2 yemek kaşığı arpa şehriye
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 su bardağı sıcak su
Tuz
Yapılışı:
Pirinci tuzlu ılık suda 20 dakika bekletin, sonra süzün. Tereyağı ve sıvı yağını tencereye alın, arpa şehriyeleri kavurun. Rengi dönen şehriyelerin üzerine pirinci ekleyip 3-4 dakika kavurun. Sıcak suyu ve tuzu ekleyin, kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. 10 dakika dinlendirip servis edin.
NAR EKŞİLİ SEMİZOTU SALATASI
Malzemeler:
1 demet semizotu
1 adet salatalık
6-7 adet cherry domates
Yarım çay bardağı ceviz içi
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 diş sarımsak (ezilmiş)
Tuz
Yapılışı:
Semizotlarını bol suda yıkayıp, iri iri doğrayın. Salatalığı küp küp, domatesleri ikiye bölün. Geniş bir kasede sebzeleri karıştırın. Üzerine iri kırılmış cevizleri serpin. Zeytinyağı, nar ekşisi, ezilmiş sarımsak ve tuzu bir kasede karıştırıp sos yapın. Sosu salatanın üzerine döküp nazikçe harmanlayın. İftar sofranıza ferahlatıcı bir salata olarak sunabilirsiniz.
ŞEKERPARE
Malzemeler:
125 gr tereyağı
1 çay bardağı pudra şekeri
1 yumurta
1 çay bardağı irmik
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Üzeri için:
Badem veya fındık
Şerbeti için:
3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, birkaç damla limon suyu
Hazırlanışı:
Oda ısısında tereyağı, şeker, yumurta, irmik ve vanilini yoğurun. Kabartma tozunu ekleyip unla kulak memesi kıvamında hamur yapın. Şekil verin, üzerlerine badem yerleştirin. 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Soğuyan şerbeti sıcak tatlının üzerine dökün.
DEMİRHİNDİ ŞERBETİ
Malzemeler:
100 gr demirhindi meyvesi
1,5 litre su
1 su bardağı toz şeker
5 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
2-3 adet kakule (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Demirhindiyi suda bekletip yumuşatın, çekirdeklerini çıkarın. Kalan meyveyi 1,5 litre suda kaynatın. Karanfil, tarçın ve şekeri ekleyin. Soğutup süzün, buzdolabında dinlendirin. Soğuk servis edin.
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