Bugün iftarda ne pişirsem? 12. gün iftar menüsü

YOĞURTLU YAYLA ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı pirinç

5 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

Yapılışı:

Pirinci yıkayıp tencereye alın. Üzerine suyu ekleyin ve haşlamaya başlayın. Ayrı bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını iyice çırpın. Haşlanan pirinç suyundan 1-2 kaşık alıp yoğurtlu karışıma ekleyerek ılıtın. Yoğurtlu karışımı tencereye yavaşça ekleyin, karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuzunu ekleyin. Son olarak tereyağında kızdırılmış nane ile üzerine sos yapın. Sıcak servis edin.