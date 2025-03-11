İftar sonrası midenizi yormayacak pratik lezzet: Keşkül tarifi

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:25

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:25

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hafif ve serin tatlılar, iftar sonrası hem mideyi yormaz hem de damakta hoş bir tat bırakır. Sütlü tatlılar arasında en sevilenlerden biri olan keşkül, hem besleyici hem de pratik bir lezzet sunar. Peki, iftar sonrası midenizi yormayacak bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, tam kıvamında enfes keşkül tarifi...

KEŞKÜL TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı badem unu (veya toz badem)

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

Üzeri için:

Toz Antep fıstığı, badem, fındık veya hindistancevizi

KEŞKÜL YAPILIŞI

Derin bir tencereye sütü alın ve üzerine yumurta sarısını ekleyip güzelce çırpın.

Toz şeker, badem unu, pirinç unu ve nişastayı ekleyin.

Tüm malzemeleri topak kalmayacak şekilde çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Ocağı orta ateşe alın ve sürekli karıştırarak pişirin.

Kıvam almaya başladığında kısık ateşe geçin ve birkaç dakika daha karıştırmaya devam edin.

Kıvamı yoğunlaşan keşkülün altını kapatın ve vanilini ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız keşkülü kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Üzerini dilediğiniz gibi toz Antep fıstığı, badem, fındık veya hindistancevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!