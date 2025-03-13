Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü

LEBENİYE ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı pirinç

2 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı su

200 gram kıyma (isteğe bağlı köfte yapımı için)

Tuz, karabiber

Üzeri için:

tereyağı ve nane

Yapılışı

Pirinci yıkayıp 5 su bardağı su ile haşlayın. Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın. Kaynayan sudan azar azar alıp ılıtarak karışıma ekleyin. Yoğurtlu karışımı çorbaya yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin. Nohutları ekleyin. İsteğe bağlı olarak küçük misket köfteler hazırlayıp kızartın ve çorbaya ilave edin. Üzerine kızdırılmış tereyağı ve nane gezdirin. Sıcak servis yapın.