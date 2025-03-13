Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü

Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü

‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 13. gün iftar menüsü...

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 10:17
Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü

LEBENİYE ÇORBASI 

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı pirinç

2 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı su

200 gram kıyma (isteğe bağlı köfte yapımı için)

Tuz, karabiber

Üzeri için:

tereyağı ve nane

Yapılışı

Pirinci yıkayıp 5 su bardağı su ile haşlayın. Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın. Kaynayan sudan azar azar alıp ılıtarak karışıma ekleyin. Yoğurtlu karışımı çorbaya yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin. Nohutları ekleyin. İsteğe bağlı olarak küçük misket köfteler hazırlayıp kızartın ve çorbaya ilave edin. Üzerine kızdırılmış tereyağı ve nane gezdirin. Sıcak servis yapın.

Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

Malzemeler

4 adet enginar

1 adet havuç

1 adet patates

1 çay bardağı bezelye

1 adet limon

1 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

1 su bardağı su

Yapılışı

Enginarları limonlu suda bekletin. Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun. Küp doğranmış havuç ve patatesi ekleyip 5 dakika soteleyin. Bezelyeleri ilave edin. Enginarları tencereye yerleştirin. İçlerine hazırladığınız sebze karışımını doldurun. Üzerine limon suyu, tuz, şeker ve suyu ekleyin. Kısık ateşte 25-30 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk servis edin.

Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü

ETLİ KURU FASULYE

Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye

300 gr kuşbaşı dana eti

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

5 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Kuru fasulyeleri akşamdan ıslatın, süzün. Eti tencerede zeytinyağında mühürleyin, suyunu çekene kadar pişirin. Yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Salçayı ve toz biberi ilave edip 1-2 dakika kavurun. Fasulyeleri ekleyin, karıştırın. Sıcak suyu ve tuzu ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 1-1,5 saat pişirin.

Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI

Malzemeler

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet olgun domates (rendelenmiş)

1 adet soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

2,5 su bardağı sıcak su veya et suyu

Tuz, karabiber

Yapılışı

Tereyağında doğranmış soğanı kavurun. Üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyin ve pişirin. Bulguru ilave edin, birkaç dakika kavurun. Tuz ve karabiber serpin. Sıcak suyu ekleyip karıştırın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmeye bırakıp servis edin.

Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü

MEVSİM SALATA 

Malzemeler

1 küçük göbek marul

1 adet salatalık

1 adet kırmızı biber

1 adet havuç

5-6 adet cherry domates

1 avuç ceviz içi

Sosu için:

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı hardal

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yapılışı

Tüm sebzeleri doğrayıp karıştırın. Sosu ayrı bir kasede çırpın. Servis sırasında salatanın üzerine dökün.

Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü

KALBURABASTI TATLISI

Malzemeler

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 3,5 su bardağı)

1 su bardağı ceviz içi

Üzeri için irmik (isteğe bağlı)

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

1-2 damla limon suyu

Yapılışı

Şerbet için su ve şekeri kaynat, limon sıkıp soğumaya bırak. Hamur malzemelerini yoğur, kulak memesi kıvamında hamur elde et. Ceviz koyup hamuru şekillendir, rendenin üzerinde bastırarak şekil ver. 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişir. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbet dök. Şerbeti çektikten sonra servis et.

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