Ramazan ayında tok tutan enfes lezzet: Kaşarlı kabak güveç tarifi

Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:41

Güncelleme: 12.03.2025 - 12:41

Kabak, hem sağlıklı hem de lezzetli bir sebze olmasının yanı sıra, fırınlandığında ortaya çıkan enfes tatlarla sofralarımıza renk katıyor. Kaşarlı kabak güveç, hem pratik hem de besleyici bir tarif arayanlar için oruç tutarken ideal bir seçenektir. Peki, Ramazan ayında tok tutan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, kaşarlı kabak güveç tarifi...

KAŞARLI GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2 diş sarımsak

100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

Tuz

Karabiber

Kekik veya dereotu (isteğe bağlı)

KAŞARLI GÜVEÇ YAPILIŞI

Öncelikle kabakları iyice yıkayın ve uç kısımlarını keserek, ince dilimler halinde doğrayın.

Kabakların fazla suyunun çıkmaması için dilimledikten sonra kağıt havluyla hafifçe kurulayabilirsiniz.

Bir tavada, zeytinyağını ısıtın.

İnce doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyip, hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

Doğranmış kabakları tavanın içine ilave edin.

Kabakları kısa bir süre soteleyerek hafif yumuşamalarını sağlayın.

Tuz, karabiber ve kekik ekleyerek baharatlandırın.

Baharatlar, kabakların lezzetini artıracaktır.

Fırın kabınızı alın ve tabanını hafifçe yağlayın.

Ardından, sotelediğiniz kabakları fırın kabına yerleştirin.

Kabakların üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Kaşar peyniri, kabakların üzerini kaplayarak güzel bir kızarma sağlar.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 15-20 dakika kadar pişirin.

Kaşar peyniri eriyip üstü hafifçe kızarana kadar pişirmeye devam edin.

Fırından çıkan kaşarlı kabak güveci sıcak olarak servis edin.

Dilerseniz üzerine taze kekik veya dereotu ekleyerek lezzetini zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet Olsun!