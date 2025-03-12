Tavada enfes künefe tarifi...

Yayınlanma: 12.03.2025 - 22:02

Güncelleme: 12.03.2025 - 22:02

Fırın kullanmadan, sadece tavada kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir künefe tarifi! Dışı çıtır, içi akışkan peynir dolgulu bu tarif, ramazan sofralarının favorisi olmaya aday...

MALZEMELER

Künefe İçin:

200 g tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 yemek kaşığı toz şeker

100 g künefelik peynir (veya tuzsuz dil peyniri)

Şerbet İçin:

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2-3 damla limon suyu

Üzeri İçin:

Toz Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI

Küçük bir tencerede şeker ve suyu kaynatın.

Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Tel kadayıfı ince ince didikleyin.

Üzerine eritilmiş tereyağını ve toz şekeri ekleyip iyice harmanlayın.

Yapışmaz bir tavayı (tercihen 20 cm çapında) hafifçe yağlayın.

Kadayıfın yarısını tavaya eşit şekilde yayın ve elinizle bastırın.

Üzerine peyniri koyun, kenarlarda boşluk kalmamasına dikkat edin.

Kalan kadayıfı peynirin üzerine serip tekrar elinizle iyice bastırın.

Tavayı kısık ateşe alın, yaklaşık 5-6 dakika altını kızartın.

Bir tabak yardımıyla ters çevirip diğer tarafını da 5-6 dakika pişirin.

Künefe sıcakken soğuyan şerbeti üzerine dökün.

Toz Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.