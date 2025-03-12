Osmanlı saray mutfağından sofralarınıza gelen enfes lezzet: Tavuk göğsü tatlısı tarifi

Yayınlanma: 12.03.2025 - 17:47

Güncelleme: 12.03.2025 - 17:47

Türk mutfağının eşsiz tatlılarından biri olan tavuk göğsü tatlısı, Osmanlı saraylarından günümüze kadar ulaşmış özel bir lezzettir. Adını içeriğinde gerçekten tavuk eti kullanılmasından alır. Her ne kadar kulağa ilginç gelse de, bu geleneksel tarifin ince didiklenmiş beyaz tavuk etiyle hazırlanması tatlıya benzersiz bir kıvam ve hafiflik kazandırır. Peki, Osmanlı saray mutfağından sofralarınıza gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz tavuk göğsü tatlısı tarifi...

TAVUK GÖĞSÜ TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü (derisiz ve kemiksiz)

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 çimdik tuz

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için:

Tarçın (isteğe bağlı)

Toz Antep fıstığı (isteğe bağlı)

Hindistan cevizi (isteğe bağlı)

TAVUK GÖĞSÜ TATLISI YAPILIŞI

avuk göğsünü iyice yıkayın ve haşlamak için tencereye alın.

Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve 20-25 dakika kadar haşlayın.

Pişen tavuk göğsünü soğuması için sudan çıkarın.

Soğuduktan sonra tavuk etini incecik didikleyin. (Saçak saçak olması önemli!)

Didiklediğiniz etleri birkaç kez soğuk sudan geçirerek nişastasını ve kokusunu arındırın.

Son olarak, etleri temiz su içinde ovun ve süzün.

Böylece tavuk kokusu tamamen gider.

Derin bir tencereye sütü alın.

İçine pirinç unu ve buğday nişastasını ekleyin. İyice karıştırarak topaklanmayı önleyin.

Ardından toz şekeri ve bir çimdik tuzu ilave edin.

Kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Koyu bir kıvam aldıktan sonra, didiklenmiş tavuk etlerini yavaş yavaş muhallebiye ilave edin.

El blenderı yardımıyla 1-2 dakika karışımı iyice çekin.

Bu adım tatlının pürüzsüz olmasını sağlar.

Tavuklar karışımın içinde iyice kaybolduğunda, son olarak tereyağını ekleyip karıştırın.

Muhallebi kıvamına gelen karışımı ocaktan alın.

Hafif ıslattığınız borcam veya cam kaselere dökün.

Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın ve en az 3-4 saat dinlendirin.

Üzerine arzuya göre tarçın, toz Antep fıstığı ya da Hindistan cevizi serpebilirsiniz.

Soğuk olarak dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun!