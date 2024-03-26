Bugün iftarda ne pişirsem? 16. gün iftar menüsü

KÖFTELİ PATLICAN SÖĞÜRME

Malzemeler

Köftesi için

500 gr orta yağlı kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı ekmek içi veya galeta unu

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı salça

Maydanoz, taze nane

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber, kekik

Söğürme için

4 adet patlıcan

2 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Üzeri için

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı toz kırmızı biber

Yapılışı

Derin bir kaba, köfte için tüm malzemeleri alın. Macun kıvamına gelene kadar yoğurun. Buz dolabında en az 1 saat dinlenmeye bırakın. Köfteleri top şeklinde yuvarlayın bir kenara alın. Söğürme için; Sebzeleri temizledikten sonra fırın tepsisine alın. Patlıcan ve biberleri bir bıçak yardımıyla bir kaç yerinden delin. Soğanı kabuğu ile birlikte ikiye bölüp fırında közleyin. Közlenmiş sebzeleri kabuklarının rahat soyulması için, sıcakken poşete koyup ağzını bağlayıp terletin. Daha sonra kabuklarını soyup tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, karabiber ve tuz ilave edip karıştırın. Yayvan bir servis tabağına alın. Diğer tarafta top şeklinde yaptığımız köfteleri tavada kızartın. Pişen köfteleri hazırlamış olduğumuz patlıcan söğürmenin üzerine yerleştirin. En son kırmızı toz biberle kızdırılmış tereyağını gezdirerek servis edin. İftar için köfteli patlıcan söğürme hazır, afiyet olsun.