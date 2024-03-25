Nefis lezzetiyle Şiş Börek Çorbası tarifi: Hatay'ın yöresel lezzetiyle iftar sofralarınıza renk katın...

Şiş börek ya da şiş börek çorbası olarak bilinen bu tarif, sadece bir çorba tarifi gibi değil, ana yemek doyuruculuğunda bir lezzet sunuyor. İçerisinde yöreye özgü şiş börekler bulunan bu tarif, hamuru, iç harcı ve enfes lezzetiyle adeta bir şölen sunuyor. Her lokmasıyla damakları şenlendiren bu tarif, sofralara doygunluk ve mutluluk katıyor. Peki, iftar sofralarınıza renk katacak olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Hatay'ın yöresel lezzetlerinden Şiş Börek Çorbası tarifi...