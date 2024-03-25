Nefis lezzetiyle Şiş Börek Çorbası tarifi: Hatay'ın yöresel lezzetiyle iftar sofralarınıza renk katın...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Hatay'ın gastronomi şehri olarak bilinen kentinde iftar sofraları yöresel lezzetlerle süsleniyor. Akdeniz mutfağının zenginliğini ve lezzetini en güzel yansıtan mutfakların başında hiç şüphesiz Hatay mutfağı geliyor. Çeşitli kültürlerin harmanından oluşan bu nefis mutfağın en sevilen çorbalarının başında ise hiç şüphesiz Şiş Börek Çorbası geliyor.
Şiş börek ya da şiş börek çorbası olarak bilinen bu tarif, sadece bir çorba tarifi gibi değil, ana yemek doyuruculuğunda bir lezzet sunuyor. İçerisinde yöreye özgü şiş börekler bulunan bu tarif, hamuru, iç harcı ve enfes lezzetiyle adeta bir şölen sunuyor. Her lokmasıyla damakları şenlendiren bu tarif, sofralara doygunluk ve mutluluk katıyor. Peki, iftar sofralarınıza renk katacak olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Hatay'ın yöresel lezzetlerinden Şiş Börek Çorbası tarifi...
ŞİŞ BÖREK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
Şiş börek hamuru için:
5 su bardağı un
2 su bardağı su
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Şiş böreklerin iç harcı için:
1 adet soğan
250 gram kıyma
Şiş börek çorbası için:
2 su bardağı haşlanmış nohut
1/2 su bardağı pirinç
1 litre sıcak su
Şiş börek çorbaının terbiyesi için:
1,5 su bardağı süzme yoğurt
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
Şiş börek çorbasının üzeri için:
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 yemek kaşığı tereyağı
ŞİŞ BÖREK ÇORBASI YAPILIŞI
Şiş böreklerin iç harcı için soğanları yemeklik doğrayın.
İnce tabanlı bir tavada tereyağını eritin, kıymayı kavurun.
Hafif renk almaya başlayınca soğanı ekleyin ve iyice suyunu çekene kadar kavurun.
Tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Ilımaya bırakın.
Hamur için derin bir kase içerisinde un ve tuzu karıştırın.
Üzerine su ve yumurtayı ekleyin hiç pürüz kalmayıncaya kadar yoğurun.
10 dakika kadar üzerini streçleyip dinlenmeye bırakın.
Hamuru dört eşit bezeye ayırın. Her bezeyi oklavayla hazır yufkadan biraz kalın bir şekilde açın.
Açtığınız yufkayı çay bardağının ağzıyla yuvarlak şeklinde kesin.
Ortasına harcınızı ekleyin, yarım ay şeklinde kapatın.
Uçlarını da birleştirerek şiş börek şekline getirin.
Suyu kaynatın, üstüne haşlanmış nohutu ekleyin.
Nohutlar hareket etmeye başlayınca hazırladığınız şiş börekleri ekleyin.
Bir kasede yumurta sarısı, yoğurt ve unu karıştırın.
Kaynayan sudan birkaç kepçe alarak yumurtalı karışıma ekleyin.
Kesilmemesi için hızlıca karıştırın.
Ardından kasedeki karışımı tencereye yavaş yavaş aktarın ve bu sırada sürekli olarak karıştırın.
Ayrı bir tavada tereyağı, toz kırmızı biber ve naneyi eritip şiş börek çorbasının üzerine dökerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Çayın yanına en güzel eşlikçi: Çatlak kurabiye tarifi...
- Pilavın en lezzetli hâli! Mişoriz tarifi
- Pratik ve ekonomik: Evde Ramazan pidesi tarifi
- Sağlıklı olduğu kadar enfes... Muzlu muffin tarifi!
- Yenilik arayanlara Havuçlu Humus tarifi...
- Hafif ve lezzetli: Dondurmalı irmik helvası tarifi
- Kebapçı usulü soğan mezesi tarifi...
- Lezzetin rulo şekli: Rulo pasta tarifi
- Anadolu'nun lezzetli mirası: Analı kızlı tarifi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!
- Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Galatasaraylı yıldıza dev talip!
- Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ne?