İftar sofralarına şifa getirecek pratik lezzet: Telbine çorbası tarifi...
Telbine çorbası, eski zamanlarda şifa niyetine yapılan ve birçok hastalığa ilaç gibi gelen bir çorba tarifidir. İçeriğinde bulunan arpa unu, bu leziz çorbayı şifalı kılmaktadır. Arpa unu, sindirimi yavaşlatarak daha çok tok tutma özelliğine sahiptir. Çok az malzeme ile hazırlanan Telbine çorbası, hem tatlı hem tuzlu malzemelerle yapıldığı için damakları şenlendirecek lezzetlerdendir.
Telbine çorbası, hem çözünür hem de çözünmez lif içeriğiyle sindirimi kolay ve boşaltımı kolay bir besindir. B vitaminini kompleks olarak içerir ve ayrıca selenyum, magnezyum, fosfor, çinko, bakır, demir, kalsiyum gibi birçok minerali bol miktarda barındırır. Dünyada en zengin besinlerden biri olan arpa, bağışıklık sistemini güçlendirir ve mutluluk hormonlarının salgılanmasını teşvik ederek hastaların moralini yükseltir. Peki, hem nefis hem de şifa deposu olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Telbine çorbası tarifi...
TELBİNE ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı arpa unu
1 litre süt
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 çay bardağı bal
1 tatlı kaşığı toz zencefil (isteğe göre)
TELBİNE ÇORBASI YAPILIŞI
Ocağa zeytinyağını alın.
Üzerine arpa ununu ekleyerek rengi dönene kadar kavurun.
Sütü yavaş yavaş ekleyin ve sürekli olarak karıştırın.
Tuzu ekleyin.
Balı da ekledikten sonra ocağın altını kısın ve çorbanın kıvamı koyulaşana kadar pişirin.
Ardından servis edin.
Afiyetler olsun!
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