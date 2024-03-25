İftar sofralarına şifa getirecek pratik lezzet: Telbine çorbası tarifi...

Telbine çorbası, hem çözünür hem de çözünmez lif içeriğiyle sindirimi kolay ve boşaltımı kolay bir besindir. B vitaminini kompleks olarak içerir ve ayrıca selenyum, magnezyum, fosfor, çinko, bakır, demir, kalsiyum gibi birçok minerali bol miktarda barındırır. Dünyada en zengin besinlerden biri olan arpa, bağışıklık sistemini güçlendirir ve mutluluk hormonlarının salgılanmasını teşvik ederek hastaların moralini yükseltir. Peki, hem nefis hem de şifa deposu olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Telbine çorbası tarifi...