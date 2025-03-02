Bugün iftarda ne pişirsem? 2. gün iftar menüsü

YOĞURTLU ÇORBA

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Yoğurdu, un ve yumurtayı bir kasede çırpın. Suyu bir tencerede kaynatın ve karışımı azar azar ekleyerek sürekli karıştırın. Kaynadıktan sonra tuz ve karabiber ekleyin. Tereyağını ayrı bir tavada eritin ve çorbaya ekleyin. Çorba kaynadıktan sonra 5-10 dakika daha pişirip sıcak olarak servis edin.