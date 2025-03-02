Bugün iftarda ne pişirsem? 2. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 2. gün iftar menüsü...
İFTAR TABAĞI (ZEYTİN, HURMA VE AYRAN)
Malzemeler:
10 adet siyah zeytin
5 adet hurma
1 bardak ayran
Yapılışı:
İftar öncesi, sofraya zeytin ve hurmaları yerleştirin. Ayranınızı bir bardakta hazırlayıp soğutun. İftar saati geldiğinde bu tabak, iftarın başlangıcını yaparken sağlıklı ve hafif bir seçenek sunar.
YOĞURTLU ÇORBA
Malzemeler:
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 yumurta
5 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Yoğurdu, un ve yumurtayı bir kasede çırpın. Suyu bir tencerede kaynatın ve karışımı azar azar ekleyerek sürekli karıştırın. Kaynadıktan sonra tuz ve karabiber ekleyin. Tereyağını ayrı bir tavada eritin ve çorbaya ekleyin. Çorba kaynadıktan sonra 5-10 dakika daha pişirip sıcak olarak servis edin.
KÖFTE (IZGARA VEYA FIRIN)
Malzemeler:
500 gram kıyma (tercihen yarım yağlı)
1 adet soğan
2 dilim bayat ekmek (sünger gibi)
1 yumurta
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber
1 çay bardağı su
Yapılışı:
Bayat ekmeği suya batırıp iyice ıslatın, ardından sıkarak ekleyin. Kıymayı bir kaba alıp rendelenmiş soğan, baharatlar, yumurta ve ıslattığınız ekmekle yoğurun. Köfte harcını 20 dakika kadar dinlendirin. Şekil verip ızgarada veya fırında pişirin. 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirilebilir.
ŞEHRİYE PİLAVI
Malzemeler:
1 su bardağı arpa şehriye
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı karabiber
Yapılışı:
Şehriyenin üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından 2 su bardağı suyu ve tuzu ekleyin. Su kaynadığında kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirin ve pilavı demlenmeye bırakın. Karabiber ile lezzetini arttırarak sıcak servis yapın.
KISIR
Malzemeler:
2 su bardağı ince bulgur
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 limon suyu
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1/2 çay bardağı sıcak su
1 adet salatalık
1 adet domates
1/2 demet taze soğan
1/2 demet maydanoz
Yapılışı:
İnce bulguru bir kaba alıp üzerine sıcak suyu dökün ve karıştırın. Üstünü kapatıp 10 dakika bekletin. Limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı, tuz ve baharatları karıştırın. Salatalık, domates, taze soğan ve maydanozu doğrayıp bulgura ekleyin. Son olarak sosu üzerine dökün ve karıştırarak soğuk servis yapın.
SÜTLAÇ
Malzemeler:
1 litre süt
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 paket vanilin
Yapılışı:
Pirinci yıkayıp, bir tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynatın. Pirinçler yumuşadığında süzün ve üzerine sütü ekleyin. Şekeri ilave edip karıştırarak kaynamaya bırakın. Pirinç unu ve vanilini ekleyin. Karışım koyulaşınca ocaktan alıp soğutun. Sütlaç kaselere dökülüp soğumaya bırakılır. Üzerine tarçın serpip soğuk servis edilir.
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