Bugün iftarda ne pişirsem? 26. gün iftar menüsü

ARABAŞI ÇORBASI

Malzemeler

2 adet tavuk but

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

Nane, pul biber, tuz

4 su bardağı tavuk suyu

Hamuru için

4 su bardağı su

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Öncelikle derin bir tencerede tavuğu üzerini geçecek kadar suyla haşlayın. Sonra süzüp, soğumaya bırakın. Suyunu kenara alın. Tavuk butlarını kemiklerinden ayırıp didikleyin. Aynı tencerede tereyağını eritin. Sıvı yağı ekleyin. Isındıktan sonra 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Salçayı ve baharatlarıda ilave edip kavurma işlemine devam edin. Tavuk suyunu sürekli karıştırarak azar azar ekleyin. Kaynadıktan sonra kıvam alacaktır. Didiklenmiş tavuklarıda ilave edip bir iki taşım daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Çorbanın yanında yenen hamuru hazırlamak için; Tencereye 4 su bardağı suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca içine tuzu ekleyin. Derin bir kasede unu, su ile çırpın. Cıvık bir hamur karışımı elde edeceksiniz. Bu karışımı kaynayan suya yavaş yavaş dökün muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın. Bu işlem 15-20 dakika devam etmeli. Hamur hazır olduktan sonra fırın tepsisine döküp oda sıcaklığına geldikten sonra, buzdolabına soğuyup sertleşene kadar bekleyin. Soğuyan hamuru dilimleyip, çorbayla birlikte servis edebilirsiniz. İftar için arabanı çorbası hazır afiyet olsun.