Bugün iftarda ne pişirsem? 26. gün iftar menüsü

BALKABAKLI MUHALLEBİ

Malzemeler:

Muhallebi için:

5 su bardağı süt

3 çorba kaşığı nişasta

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Üzeri için:

2 su bardağı küçük doğranmış bal kabağı

2 çorba kaşığı toz şeker

Yapılışı:

Üzeri için doğranmış bal kabağını küçük bir tencereye alıp toz şekeri üzerine serpin. Ardından kabakların yarısına gelecek kadar su koyup orta ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayınca fazla suyu varsa süzün ve çatalla ezerek püre haline getirin. Muhallebiyi pişireceğiniz tencereye unu, nişastayı, şekeri ekleyin. Sütü azar azar ilave ederek karıştırın. Çırpıcı yardımıyla göz göz olana kadar, karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatın ve vanilyayı ekleyin. Muhallebinin yarısını kaselere paylaştırın. Kalan yarısına bal kabağı püresini ilave edip karıştırın ve kaselere paylaştırın. Buzdolabında soğutup, üzerini dövülmüş ceviz, fındık veya kurutulmuş meyveler serperek servis yapın.