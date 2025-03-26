Bugün iftarda ne pişirsem? 26. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 26. gün iftar menüsü...
BAMYA ÇORBASI
Malzemeler:
1 çay bardağından biraz fazla kuru bamya
150 gr küçük doğranmış et
2 su bardağı et suyu
2 su bardağı su
1 adet soğan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
3 parça limon tuzu
Tuz, pul biber
Yapılışı:
Öncelikle kuru bamyaları avucunuzda veya bir bez yardımıyla ovalayarak küçük tüylerinden arındırın. Kaynar suya ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Derin bir tencerede ince ince kıyılmış soğanı sıvı yağ ile kavurun. Eti ilave edin. Küçük parçalı et olduğundan kısa sürede pişer. Salça ve et suyunu ilave edin. Su kaynadığında bamyaları ekleyin. Biraz su ekleyin. Tuz ve pul biber ile tatlandırın. Limon tuzunu ilave edip 10 dakika daha pişirin. Ocağın altını kapatın.
FIRINDA BALLI HARDALLI TAVUK BUTLARI
Malzemeler:
6 adet tavuk but
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı hardal
3 yemek yağı yağı
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
1 tatlı dağıtımı tatlı toz kırmızı biber
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Tavuk butlarını derin bir kaba alın. Bal, hardal, zeytinyağı, sarımsak tozu, kırmızı biber, tuz ve karabiberi sosu hazırlayın. Tavukları bu sosa bulayın ve depolayın en az 1 saat marine edin. 200°C'de 40-45 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
FIRINDA KREMALI PATATES
Malzemeler:
4 adet büyük boy patates
1 su bardağı krema
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
2 diş sarımsak (rendelenmiş)
Tuz, karabiber, muskat rendesi
Yapılışı:
Patatesleri ince dilimler halinde kesin. Krema, sarımsak, tuz, karabiber ve muskat rendesini karıştırın. Bir fırın tepsisine patatesleri kat kat dizerek her kata krema karışımı sürün. Üzerine kaşar peyniri serpip 180°C'de 35-40 dakika pişirin.
MOR LAHANA VE HAVUÇ SALATASI
Malzemeler:
Yarım mor lahana
3 adet havuç
4-5 dal maydanoz
1 adet limon
2 kaşık üzüm sirkesi
3 kaşık zeytinyağı
Tuz
Yapılışı:
Öncelikle mor lahanayı ince ince kıyıp, limon sirke ve tuz ile ovun. Geniş bir kabın içine alın. Havuçları rendeleyin. Maydanozları ince ince doğrayıp ilave edin. Limon ve zeytinyağını ekleyip, tüm malzemeleri karıştırın. Dilerseniz nar ekşiside ekleyebilirsiniz.
BALKABAKLI MUHALLEBİ
Malzemeler:
Muhallebi için:
5 su bardağı süt
3 çorba kaşığı nişasta
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya
Üzeri için:
2 su bardağı küçük doğranmış bal kabağı
2 çorba kaşığı toz şeker
Yapılışı:
Üzeri için doğranmış bal kabağını küçük bir tencereye alıp toz şekeri üzerine serpin. Ardından kabakların yarısına gelecek kadar su koyup orta ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayınca fazla suyu varsa süzün ve çatalla ezerek püre haline getirin. Muhallebiyi pişireceğiniz tencereye unu, nişastayı, şekeri ekleyin. Sütü azar azar ilave ederek karıştırın. Çırpıcı yardımıyla göz göz olana kadar, karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatın ve vanilyayı ekleyin. Muhallebinin yarısını kaselere paylaştırın. Kalan yarısına bal kabağı püresini ilave edip karıştırın ve kaselere paylaştırın. Buzdolabında soğutup, üzerini dövülmüş ceviz, fındık veya kurutulmuş meyveler serperek servis yapın.
DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ
Malzemeler:
200 gr. demirhindi
2 su bardağı toz şeker
10 su bardağı su
Çubuk tarçın, karanfil
Yapılışı:
Öncelikle demirhindiyi suya tutup hafifçe tozu gitsin diye yıkayın. Tencereye 1 litre su ekleyip bir gece önceden bekletin. Sonra içindeki suyu dökmeden orta ateşte pişirmeye başlayın. Çubuk tarçın, karanfili ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra şekeri ilave edip, kısık ateşe alın. Şeker eriyince ocaktan alıp soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına gelince tel süzgecin üstüne temiz bir tülbent sererek süzün. Buzdolabında dinlendirin.
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