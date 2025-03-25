Evdeki malzemelerle pratik fincan tatlısı tarifi

Yayınlanma: 25.03.2025 - 22:36

Güncelleme: 25.03.2025 - 22:36

Tatlı krizine hızlı ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz fincan tatlısı tam size göre! Hafif dokusu ve şık sunumuyla misafirlerinizin de beğenisini kazanacak bu tatlıyı, birkaç basit malzemeyle yapabilirsiniz.

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

Hindistan cevizi (bulamak için)

YAPILIŞI

Tencereye süt, un ve şekeri alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Kıvam aldıktan sonra ocaktan alın, içine tereyağını ve vanilini ekleyip iyice karıştırın.

Tatlıyı hafif ıslattığınız fincanlara dökün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuyan tatlıları buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin.

Dinlenen tatlıları fincanlardan dikkatlice çıkarın ve Hindistan cevizine bulayın.

Üzerini fındık, fıstık veya meyve dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.