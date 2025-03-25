Birebir ölçüsüyle tam kıvamında irmik helvası tarifi

Lezzetiyle büyüleyen, tam kıvamında irmik helvası! Birebir ölçüsüyle hazırlanan bu tarif sayesinde, mutfağınızda kısa sürede enfes bir tatlı yapabilirsiniz.

Birebir ölçüsüyle tam kıvamında irmik helvası tarifi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 21:13

İrmik helvası, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Kokusuyla insanı mest eden bu lezzet, doğru ölçülerle yapıldığında tam kıvamında olur. İşte birebir ölçüsüyle nefis irmik helvası tarifi!

Malzemeler

  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt (isteğe bağlı olarak su kullanılabilir)
  • 1 su bardağı su
  • 100 gram tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Bir tencereye tereyağını ve sıvı yağı ekleyip eritin.

Dolmalık fıstıkları ekleyerek hafifçe kavurun.

İrmiği ekleyin ve sürekli karıştırarak kısık ateşte altın sarısı renk alana kadar kavurun. Bu işlem yaklaşık 10-15 dakika sürebilir.

Ayrı bir kapta süt, su ve şekeri karıştırarak şekerin erimesini sağlayın (kaynatmaya gerek yok).

Kavrulan irmiğin üzerine hazırladığınız şerbeti dikkatlice ekleyin (sıçramalara karşı dikkatli olun).

Karıştırarak kısık ateşte kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişirin.

Ocağı kapattıktan sonra helvayı 10 dakika demlenmeye bırakın.

Servis ederken tarçın veya dondurma ile süsleyebilirsiniz.


Etiketler: #irmik helvası #tarif

İlgili Haberler

10 dakikada üç malzemeli un kurabiyesi tarifi

10 dakikada üç malzemeli un kurabiyesi tarifi
İftar sonrası çayın yanına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Çatlak kurabiye tarifi

İftar sonrası çayın yanına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Çatlak kurabiye tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler