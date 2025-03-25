Birebir ölçüsüyle tam kıvamında irmik helvası tarifi

Yayınlanma: 25.03.2025 - 21:13

Güncelleme: 25.03.2025 - 21:13

İrmik helvası, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Kokusuyla insanı mest eden bu lezzet, doğru ölçülerle yapıldığında tam kıvamında olur. İşte birebir ölçüsüyle nefis irmik helvası tarifi!

Malzemeler

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (isteğe bağlı olarak su kullanılabilir)

1 su bardağı su

100 gram tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Bir tencereye tereyağını ve sıvı yağı ekleyip eritin.

Dolmalık fıstıkları ekleyerek hafifçe kavurun.

İrmiği ekleyin ve sürekli karıştırarak kısık ateşte altın sarısı renk alana kadar kavurun. Bu işlem yaklaşık 10-15 dakika sürebilir.

Ayrı bir kapta süt, su ve şekeri karıştırarak şekerin erimesini sağlayın (kaynatmaya gerek yok).

Kavrulan irmiğin üzerine hazırladığınız şerbeti dikkatlice ekleyin (sıçramalara karşı dikkatli olun).

Karıştırarak kısık ateşte kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişirin.

Ocağı kapattıktan sonra helvayı 10 dakika demlenmeye bırakın.

Servis ederken tarçın veya dondurma ile süsleyebilirsiniz.