Bugün iftarda ne pişirsem? 7. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 7. gün iftar menüsü...
KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet havuç
1 adet patates
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
6 su bardağı su
1 çay kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
1 adet limonun suyu
Yapılışı:
Tereyağında doğranmış soğanı ve sarımsağı kavurun. Ardından doğranmış havuç ve patatesi ekleyin. Mercimeği iyice yıkayıp tencereye ekleyin, baharatları ve suyu ekleyerek kaynatın. Sebzeler iyice yumuşayınca blender ile pürüzsüz hale getirin. Üzerine limon suyu ekleyerek sıcak servis yapın.
NAR EKŞİLİ FIRIN KABAK MÜCVER
Malzemeler:
3 adet kabak
1 adet havuç
1 adet soğan
2 yumurta
4 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay bardağı beyaz peynir rendesi
1 tutam dereotu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
Kabakları rendeleyip suyunu sıkın. Havuç ve soğanı da rendeleyerek kabağa ekleyin. Yumurtaları çırpıp sebzelere ekleyin, un, baharatlar, kabartma tozu ve peyniri ilave edip karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine harcı yayın, üzerine zeytinyağı gezdirin. 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Üzerine nar ekşisi gezdirerek servis yapın.
DANA ETLİ HÜNKAR BEĞENDİ
Malzemeler:
Et için:
500 gr dana kuşbaşı
1 adet soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik
1,5 su bardağı sıcak su
Beğendi için:
2 adet közlenmiş patlıcan
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay bardağı kaşar peyniri rendesi
Yapılışı:
Dana etini tereyağında soğanla birlikte kavurun. Salça ve baharatları ekleyin, suyu ilave edip yumuşayana kadar pişirin. Beğendi için, tereyağında unu kavurun. Közlenmiş patlıcanları ekleyin, sütü azar azar ilave edin. Tuz ve kaşar peynirini ekleyerek kıvam almasını sağlayın. Beğendiyi tabağa yayıp üzerine eti koyarak servis yapın.
TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ İÇ PİLAV
Malzemeler:
1,5 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı arpa şehriye
2 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
Tereyağında şehriyeyi kahverengileşene kadar kavurun. Yıkadığınız pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurun. Tuz, karabiber ve sıcak suyu ekleyip kapağı kapalı şekilde pişirin. Demlenmeye bırakıp servis yapın.
YOĞURTLU KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI
Malzemeler:
3 adet közlenmiş kırmızı biber
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı ceviz içi
Yapılışı:
Biberleri küçük doğrayın. Yoğurt, rendelenmiş sarımsak, tuz ve zeytinyağıyla karıştırın. Üzerine ceviz serpip servis edin.
LİMONLU FISTIKLI REVANİ
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı irmik
1 çay bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi
Şerbet için:
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu
Yapılışı:
Şerbeti kaynatıp soğumaya bırakın. Yumurtaları şekerle çırpıp sıvı malzemeleri ekleyin. Kuru malzemeleri ilave edip karıştırın. 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Şerbeti ekleyip üzerine Antep fıstığı serperek servis edin.
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