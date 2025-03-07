Bugün iftarda ne pişirsem? 7. gün iftar menüsü

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

6 su bardağı su

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 adet limonun suyu

Yapılışı:

Tereyağında doğranmış soğanı ve sarımsağı kavurun. Ardından doğranmış havuç ve patatesi ekleyin. Mercimeği iyice yıkayıp tencereye ekleyin, baharatları ve suyu ekleyerek kaynatın. Sebzeler iyice yumuşayınca blender ile pürüzsüz hale getirin. Üzerine limon suyu ekleyerek sıcak servis yapın.