Bugün iftarda ne pişirsem? 8. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 8. gün iftar menüsü...
HURMALI VE BADEMLİ BALLI SÜT
Malzemeler:
1 su bardağı süt
2 adet hurma (çekirdeği çıkarılmış, doğranmış)
5-6 adet çiğ badem
1 tatlı kaşığı bal
Yarım çay kaşığı tarçın
Yapılışı:
Sütü hafif ısıtın ve içerisine doğranmış hurmaları ekleyin. Hurmalar yumuşayana kadar bekletin. Daha sonra blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Bademleri ince doğrayın ve sütün içine ekleyin. Bal ve tarçını ekleyerek karıştırın. Ilık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.
EZOGELİN ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı bulgur
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı tereyağı
6 su bardağı su veya et suyu
Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, nane
Yapılışı:
Mercimek, pirinç ve bulguru yıkayın ve süzün. Tereyağını eritin, doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin, üzerine suyu ilave edin. Baharatları ekleyerek kaynamaya bırakın. Blenderdan geçirip kıvamını ayarlayın. Üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve pul biber gezdirerek servis edin.
FIRINDA KUZU İNCİK
Malzemeler:
4 adet kuzu incik
1 adet soğan
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, kekik, kimyon, kırmızı toz biber
Yapılışı:
Tereyağını ve zeytinyağını bir tavada ısıtın. Kuzu incikleri yüksek ateşte her iki tarafını da mühürleyin. Soğanları ve sarımsağı doğrayıp fırın kabına yerleştirin. Kuzu incikleri ekleyin, üzerine sıcak su ve baharatları koyun. Önceden 180°C'de ısıtılmış fırında yaklaşık 2 saat pişirin.
BAHARATLI BULGUR PİLAVI
Malzemeler:
1,5 su bardağı bulgur
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet domates (rendelenmiş)
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber
3 su bardağı sıcak su veya et suyu
Yapılışı:
Tereyağını eritin, sıvı yağı ekleyin ve rendelenmiş domates ile salçayı kavurun. Bulguru ekleyip birkaç dakika kavurun. Baharatları ekleyin, ardından sıcak suyu ilave edin. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
YOĞURTLU KÖZ PATLICAN SALATASI
Malzemeler:
2 adet patlıcan
1 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Üzeri için kırmızı pul biber ve ceviz içi
Yapılışı:
Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun. Bıçakla ince ince doğrayın veya ezerek püre haline getirin. Yoğurt, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Üzerine zeytinyağı ve kırmızı pul biber gezdirerek servis yapın.
HAZIR BAKLAVA YUFKASINDAN PRATİK BURMA TATLISI
Malzemeler:
Küçük tepsi için
1 paket baklavalık yufka
1 buçuk su bardağı ceviz içi
250 gram tereyağı
Şerbeti için:
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
4-5 damla limon suyu
Yapılışı:
Öncelikle şerbeti için, derin bir tencereye şeker, suyu ekleyip, 15 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatın ve limonunu sıkıp karıştırın. Şerbeti soğumaya bırakın. Hazır baklava yufkası çok ince ve hemen kuruyabileceğinden poşetinden hepsini çıkarmayın. 2 adet yufkayı serin ve üzerine sadece ceviz serpin. İnce bir oklava ile yufkayı sarıp büzüştürün. Büzüştürdüğünüz yufkaları tepsiye bitişik olacak şekilde dizin. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayın. İstediğiniz büyüklükte dilimleyin. Tavada tereyağını eritin ve üzerindeki köpüğünü alın. Kaşık yardımıyla yufkalarınızın üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğumuş olan şerbeti tatlının ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine dökün. Birkaç saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.
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