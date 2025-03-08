Bugün iftarda ne pişirsem? 8. gün iftar menüsü

HAZIR BAKLAVA YUFKASINDAN PRATİK BURMA TATLISI

Malzemeler:

Küçük tepsi için

1 paket baklavalık yufka

1 buçuk su bardağı ceviz içi

250 gram tereyağı

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Yapılışı:

Öncelikle şerbeti için, derin bir tencereye şeker, suyu ekleyip, 15 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatın ve limonunu sıkıp karıştırın. Şerbeti soğumaya bırakın. Hazır baklava yufkası çok ince ve hemen kuruyabileceğinden poşetinden hepsini çıkarmayın. 2 adet yufkayı serin ve üzerine sadece ceviz serpin. İnce bir oklava ile yufkayı sarıp büzüştürün. Büzüştürdüğünüz yufkaları tepsiye bitişik olacak şekilde dizin. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayın. İstediğiniz büyüklükte dilimleyin. Tavada tereyağını eritin ve üzerindeki köpüğünü alın. Kaşık yardımıyla yufkalarınızın üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğumuş olan şerbeti tatlının ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine dökün. Birkaç saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.