Bugün iftarda ne pişirsem? 9. gün iftar menüsü

PAZILI MÜCVER

Bu tarif, kabak mücverine alternatif olarak pazı ile yapılan farklı bir lezzet sunuyor.

Malzemeler:

1 demet pazı

2 adet yumurta

1 çay bardağı beyaz peynir (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz, karabiber, pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı:

Pazıyı ince ince doğrayın, tuz ile hafifçe ovun. Yumurtaları çırpın, un, peynir ve baharatları ekleyin. Karışımı iyice harmanlayıp kaşık yardımıyla kızgın yağda kızartın. Yoğurt veya sarımsaklı sosla servis edin.