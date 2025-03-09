Bugün iftarda ne pişirsem? 9. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 9. gün iftar menüsü...
SOĞANLI TOYGA ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
5 su bardağı su
1 çay bardağı haşlanmış nohut
1 çay bardağı haşlanmış buğday
1 adet büyük kuru soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Yoğurt, un ve yumurtayı çırpın, ardından azar azar su ekleyerek tencereye alın. Sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra haşlanmış buğday ve nohutu ekleyin. Ayrı bir tavada tereyağında ince doğranmış soğanı kavurun, nane ekleyin. Soğanlı tereyağı karışımını çorbaya ekleyerek sıcak servis edin.
PAZILI MÜCVER
Bu tarif, kabak mücverine alternatif olarak pazı ile yapılan farklı bir lezzet sunuyor.
Malzemeler:
1 demet pazı
2 adet yumurta
1 çay bardağı beyaz peynir (rendelenmiş)
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Tuz, karabiber, pul biber
Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı:
Pazıyı ince ince doğrayın, tuz ile hafifçe ovun. Yumurtaları çırpın, un, peynir ve baharatları ekleyin. Karışımı iyice harmanlayıp kaşık yardımıyla kızgın yağda kızartın. Yoğurt veya sarımsaklı sosla servis edin.
KUZU KAPAMA
Malzemeler:
1 kg kuzu kol veya but (parçalanmış)
2 adet soğan (dörde bölünmüş)
3 diş sarımsak
2 su bardağı sıcak su
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı bezelye
Yapılışı:
Kuzu etlerini tereyağında mühürleyin. Soğanları ve sarımsakları ekleyerek kavurun. Sıcak suyu, baharatları ve tuzu ekleyerek kapağını kapatıp kısık ateşte 1,5 saat pişirin. Bezelyeyi ekleyip 15 dakika daha pişirin. Servis yaparken üzerine kekik serpiştirin.
BABAGANNUŞ
Malzemeler:
3 adet patlıcan
1 adet domates (doğranmış)
1 adet yeşil biber (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
Yapılışı:
Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun ve doğrayın. Domates, biber, sarımsak ve baharatları ekleyin. Üzerine zeytinyağı ve nar ekşisini gezdirin. Buzdolabında biraz dinlendirip soğuk olarak servis yapın.
İÇ PİLAV
Malzemeler:
2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet kuru soğan (doğranmış)
2 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı yenibahar
2,5 su bardağı sıcak su veya et suyu
Yapılışı:
Soğanı yağda kavurun, fıstıkları ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Kuş üzümü, baharatlar ve sıcak suyu ekleyerek kısık ateşte pişirin. 10 dakika dinlendirip servis yapın.
FIRINLANMIŞ KADAYIFLI MUHALLEBİ
Malzemeler:
200 gr tel kadayıf
3 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı dövülmüş fındık
Muhallebi İçin:
1 litre süt
1 su bardağı şeker
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilin
Yapılışı:
Tereyağında kadayıfı ve şekeri kavurun, fındıkları ekleyin. Muhallebi malzemelerini karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Servis kaselerine önce kavrulmuş kadayıfı koyun, üzerine muhallebiyi ekleyin ve tekrar kadayıf serpiştirin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirip soğuk olarak servis yapın.
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