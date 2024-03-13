Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan'ın 3. günü iftar menüsü...

ŞEKERPARE

Malzemeler

3 su bardağı un

1 çay bardağı irmik

200 gram tereyağı

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için

3 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1 dilim limon

Süslemek için fındık

Yapılışı

Şerbeti için; bir tencereye su ve şekeri alıp, 10 dakika kadar kaynatıp limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Hamuru için; yoğurma kabına yumurtaları, oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını, sıvı yağı, irmiği ve pudra şekerini alıp karıştırın. Azar azar unu ilave edip, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve oval şekli verin. Oval şekli vermek için, ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamuru elinizle yuvarlayın ve üzerine hafif bastırıp, yassılaştırın. fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerine ayrılan yumurta sarısını sürün ve çatalla boydan boya çizikler atın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Pişen şekerpareleri, tepsiden almadan sıcakken üzerine ılık şerbeti dökün. Tepsinin üzerini başka bir tepsiyle kapatıp, birkaç saat dinlenmesini bekleyin. Üzerini toz fındık, ceviz veya hindistan ceviziyle süsleyip servis edebilirsiniz. İftar için tatlınız hazır, afiyet olsun.