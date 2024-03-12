Bugün iftarda ne pişirsem? 2. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:40

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:40

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 2. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 2. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte, tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

TERBİYELİ KEREVİZ ÇORBASI

Malzemeler

2 adet kereviz

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

1.5 litre su

Yarım limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1.5 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Yapılışı

Öncelikle, kereviz, havuç, soğan ve patatesi soyup ve iri iri doğrayıp derin bir tencereye ekleyin. Su ve limon suyuyla birlikte sebzeler yumuşayıncaya kadar kaynatın. Kaynayan karışımı Blender’den geçirin. Terbiyesi için başka bir tavada zeytinyağını ısıtıp unu ilave edin. Un pembeleşmeye başladığında sütü azar azar, sürekli karıştırarak ilave edin. Terbiyeyi tencereye ekleyin, tuz ve karabiberi ilave edip, karıştırarak 5-10 dakika daha pişirin. Kıvamlı olursa sıcak su veya süt ile açabilirsiniz. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

BEYAZ PEYNİRLİ AKDENİZ SALATASI

Malzemeler

5-6 yaprak marul veya göbek marul

4 adet çeri domates

1 adet salatalık

4-5 adet siyah zeyin

2 dilim beyaz peynir

2 dal taze soğan

Taze nane

Sosu için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz, sirke

Yapılışı

İlk olarak yeşillikleri yıkayıp süzdükten sonra iri iri doğrayıp geniş bir salata kasesine alın. Taze soğan, dörde böldüğünüz çeri domatesleri ve salatalağı ilave edin. Sosu için; zeytinyağı, limon suyu, sirke ve tuzu bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Beyaz peynir ve zeytinlerle süsleyerek servis yapın. İftar için salatanız hazır, afiyet olsun.

ARPACIK SOĞANLI ÇOBAN KAVURMA

Malzemeler

1 kilo dana kuşbaşı et

15-20 adet arpacık soğan

4 diş sarımsak

3 adet domates

3 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz, Kekik, pul biber

1-2 adet defne yaprağı

Yapılışı

Geniş bir tencereye veya wok tavayı ocağa alın ve ısıtın. Isınan tavanın içine etleri, 2 adet defne yaprağını ilave edip, yüksek ateşte etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. Defne yaprağı etlerin kokusunu alır ve hoş bir aroma verir. Suyunu çeken etlerin içinden defne yapraklarını çıkarın. Tereyağını ve sıvı yağı ekleyin. Arpacık soğanı ve sarımsakları ilave edip 4-5 dakika kavurun. Doğradığınız biberleri ve domatesleri ekleyin. Kekik hariç baharatları ekleyin ve karıştırın. 1 su bardağı sıcak su ekleyip ocağın kısın. Kapağını kapatıp etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan almaya yakın kekik ekleyip karıştırın. İftar için ana yemeğiniz hazır, afiyet olsun.

KEŞKÜL

Malzemeler

5 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı toz badem

1 çay bardağı hindistan cevizi tozu

1 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

Süslemek için

Toz antep fıstığı veya tarçın

Yapılışı

Derin bir tencerede süt, pirinç unu, nişasta, şeker ve yumurta sarısı karıştın. Malzemelerin iyice karıştığından emin olduktan sonra badem tozu, hindistan cevizi tozu ve vanilyayı ekleyin. Daha sonra karışım orta ateşte sürekli karıştırılarak pişin. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte biraz daha pişin. ve ocaktan alın. Keşkülü kaselere boşaltılır ve soğumaya bırakılır. Oda sıcaklığına ulaşan keşkülü toz antep fıstığı veya tarçınla süsleyerek soğuk olarak servis edebilirsiniz. İftar için tatlınız hazır, afiyet olsun.