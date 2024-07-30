Çay saatlerine çok yakışan enfes Fransız lezzeti: Macaron tarifi...
Macaronlar, ince kabuklu ve yumuşak iç dolgusuyla tanınan, badem unu, yumurta akı, şeker ve pudra şekeri gibi basit malzemelerle yapılan bir Fransız tatlısıdır. Bu zarif tatlılar, görsel olarak çekici renkleri ve çeşitli aromalarıyla hem göze hem de damağa hitap eder. Macaron yapımı, dikkat ve özen gerektiren bir süreçtir; kabukların düzgün ve pürüzsüz olması, iç dolgularının ise kıvamlı ve lezzetli olması için ustalıkla hazırlanması gerekir.
Macaronlar genellikle iki kabuk arasına konan krema, ganaj veya meyve püresi gibi çeşitli dolgularla doldurulur. Çikolatalı, vanilyalı, çilekli, limonlu, fıstıklı gibi birçok farklı tatta hazırlanan macaronlar, özel günlerin ve kutlamaların vazgeçilmez ikramları arasında yer alır. Renkli ve çeşitli tatlarla aromalandırılan bu tatlılar, pastanelerde ve çay saatlerinde sıkça tercih edilir. Peki, çay saatlerine çok yakışan bu enfes Fransız lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis macaron tarifi...
MACARON TARİFİ
Malzemeler:
Macaron hamuru için:
100 gr ince çekilmiş şeker
50 gr ince çekilmiş badem
2 yumurtanın akı
4 çorba kaşığı şeker
Çikolatalı krema için:
1 paket bitter çikolata (80 gr)
1 çay bardağı krema
30 gr tereyağı
Fıstıklı krema için:
40 gr tuzsuz antep fıstığı
1 su bardağı Şeker
100 gr tereyağı
1 paket vanilya
Portakallı krema için:
100 gr tereyağı
1 kahve fincanı portakal suyu
2 çay bardağı Şeker
3 yumurtanın sarısı
2 yumurta
1 portakal
2 çorba kaşığı nişasta
MACARON YAPILIŞI
İlk olarak ince çekilmiş şekeri ve file bademi mutfak robotuna alıp ince un kıvamına getirin.
Yumurta aklarını mikserin orta hızında köpük köpük oluncaya kadar beş dakika çırpın.
Mikserin devrini artırıp 4 çorba kaşığı şekeri toplam iki dakikada azar azar ekleyin.
Bademli karışımı elekten geçirin.
Bademleri yumurta akıyla hazırladığınız karışıma ilave edin.
Tahta bir kaşıkla çok fazla müdahale etmeden karıştırın.
Kalan bademli karışımı ekleyip pürüzsüz ve tek bir renk hamur oluncaya kadar tekrar karıştırın.
Hamuru sıkma torbasına aktarın.
Yaklaşık 2 cm çapında dairesel hareketlerle yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı sıkın.
Birinci tepsiyi 170 dereceye ayarlı fırında; fırının orta rafında 10 dakika pişirin.
Fırından çıkarıp ikinci tepsideki makaronları da aynı şekilde pişirin.
Pişen macaronları soğuması için bir kenarda bekletin.
Soğuyan macaronları tepsiden çıkartıp orta kısımlarına istediğiniz sosu sürün.
Ardından tost şeklinde kapatın.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Adıyaman'ın sevilen lezzeti sofralarınıza çok yakışacak: Buhara pilavı tarifi...
- Enfes salatalık kimchi tarifi... Kore usulü salatalık salatası!
- Turşucudan enfes kornişon turşu tarifi
- Klasik bir Alman lezzeti: Alman pastası tarifi
- MasterChef Ezmeli Kebap tarifi!
- Enfes Tavuklu Sezar Salata tarifi... Saatlerce tok tutacak lezzet!
- Enfes kışlık tarhana tarifi... Tam kıvamında kış için tarhana hazırlamak istiyorsanız dikkat etmeniz gerekenler!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece babadan geçen 5 genetik özellik
- Katliama 'Evet' dedi, 'gerekçesi' tepki çekti
- MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket!
- Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk!
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- 'Erdoğan, sen işini yapmadın diye...'
- 'Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?'
- Seda Sayan’ın cenazeye neden gitmediği ortaya çıktı
- 'Türkiye çıkarılsın'
- Yabancılardan Türkiye için risk uyarısı