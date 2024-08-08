Çiböreği andıran enfes İtalyan sokak lezzeti: Panzerotti tarifi...

İtalyan mutfağının bu nefis lezzeti, özellikle aperatif olarak ya da hafif bir öğün olarak tercih edilir. İlk olarak Güney İtalya’da ortaya çıkan panzerotti, zamanla geniş bir kitleye hitap eden bir lezzet haline gelmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede, çeşitli malzemelerle hazırlanan panzerotti versiyonlarına rastlamak mümkündür. Peki, çiböreği andıran bu enfes İtalyan sokak lezzeti nasıl yapılır? İşte, panzerotti tarifi...