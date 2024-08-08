Çiböreği andıran enfes İtalyan sokak lezzeti: Panzerotti tarifi...

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2024 Perşembe, 19:50
Çiböreği andıran enfes İtalyan sokak lezzeti: Panzerotti tarifi...

Panzerotti, kökeni İtalya'nın orta ve güney bölgelerine dayanan, zamanla dünya genelinde sevilen bir hamur işidir. Bu lezzetli atıştırmalık, dışı gevrek ve çıtır, içi ise erimiş peynirle yumuşacık bir dokuya sahiptir. Panzerotti, geleneksel olarak derin yağda kızartılarak hazırlanır ve genellikle iç dolgusu olarak peynir, domates, jambon gibi malzemeler kullanılır.

Çiböreği andıran enfes İtalyan sokak lezzeti: Panzerotti tarifi...

İtalyan mutfağının bu nefis lezzeti, özellikle aperatif olarak ya da hafif bir öğün olarak tercih edilir. İlk olarak Güney İtalya’da ortaya çıkan panzerotti, zamanla geniş bir kitleye hitap eden bir lezzet haline gelmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede, çeşitli malzemelerle hazırlanan panzerotti versiyonlarına rastlamak mümkündür. Peki, çiböreği andıran bu enfes İtalyan sokak lezzeti nasıl yapılır? İşte, panzerotti tarifi...

Çiböreği andıran enfes İtalyan sokak lezzeti: Panzerotti tarifi...

PANZEROTTI TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

1 su bardağı (1 parmak fazla) su (ılık)

1 su bardağı (1 parmak fazla) süt (ılık)

1/2 tatlı kaşığı şeker

4 su bardağı un

1/2 paket kuru maya

1/2 tatlı kaşığı tuz

İçi için:

1 yemek kaşığı sıvı yağ 

8-10 dilim sucuk

2 adet uzun sosis (ufak dilimlenmiş)

1 tatlı kaşığı kekik

10 ince dilim kaşar peyniri

1 çay bardağı domates püresi

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağ

Çiböreği andıran enfes İtalyan sokak lezzeti: Panzerotti tarifi...

PANZEROTTI YAPILIŞI

Derin bir kaseye maya ve şekeri alın. 

Üzerine süt ve suyu ekleyin. 

5 dakika mayanın aktive olması için dinlendirin.

Un ve tuzu eleyerek ekleyin.

Güzelce yoğurun.

Bir tavaya sarımsağı ekleyin. 

Üzerine domates püresini ekletin ve 2 dakika kaynatın.

Başka bir tavaya sıvı yağı ekleyin. 

Sucuk ve sosisleri de ekleyin. 3-4 dakika çevirerek pişirin. 

Kekiği de ekleyin ve ocaktan alın.

Hamuru 8 parçaya ayırın. 

Bir parçasını alın ve merdane ile hafif yuvarlak olacak şekilde açın. 

Üzerine sostan sürün.

Üzerine sucuk ve sosislerden ekleyin.

Üzerine kaşar peynirini elinizle bölün ve koyun.

Parmak uçlarınız ile güzelce kapatın.

Bir tencerede sıvı yağı ısıtın. 

İçerisine dikkatlice hamurları bırakın. 

2-3 dakika boyunca çevirerek pişirin.

Panzerottiler hazır. 

Afiyet olsun!

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