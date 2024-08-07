Anadolu'nun farklı lezzeti: Babuko tarifi

Yayınlanma: 07.08.2024 - 19:30

Güncelleme: 07.08.2024 - 19:30

Anadolu mutfağı, zengin ve çeşitli lezzetleriyle bilinir. Ancak bazı yemekler, hak ettiği ilgiyi göremeyip zamanla unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bunlardan biri de Sivas yöresine ait olan Babuko’dur. Farklı malzemeleri ve özgün tarifiyle Babuko, hem besleyici hem de doyurucu bir yemek olarak öne çıkar. İşte, Babuko tarifi...

BABUKO TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

1 su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet soğan (ince doğranmış)

Tuz

Karabiber

Pul biber

Nane (isteğe bağlı)

Yapılışı: