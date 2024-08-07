Anadolu'nun farklı lezzeti: Babuko tarifi

Anadolu'nun az bilinen ancak lezzetiyle büyüleyen yemeği Babuko, farklı ve özgün tadıyla sofralarınıza yeni bir soluk getirecek. İşte, Babuko tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 19:30
Anadolu'nun farklı lezzeti: Babuko tarifi
Abone Ol google-news

Anadolu mutfağı, zengin ve çeşitli lezzetleriyle bilinir. Ancak bazı yemekler, hak ettiği ilgiyi göremeyip zamanla unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bunlardan biri de Sivas yöresine ait olan Babuko’dur. Farklı malzemeleri ve özgün tarifiyle Babuko, hem besleyici hem de doyurucu bir yemek olarak öne çıkar. İşte, Babuko tarifi...

BABUKO TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 su bardağı buğday
  • 1 su bardağı kuru fasulye
  • 1 su bardağı nohut
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 adet soğan (ince doğranmış)
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Nane (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Buğday, kuru fasulye ve nohudu bir gece önceden ayrı kaplarda suya koyarak bekletin. Yeşil mercimeği ise aynı gün içinde ıslatabilirsiniz.
  2. Islatılmış buğday, kuru fasulye ve nohudu bir tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ekleyin. Orta ateşte yumuşayana kadar pişirin. Ardından yeşil mercimeği ekleyip karışımın pişmeye devam etmesini sağlayın.
  3. Ayrı bir kapta yoğurt ve unu iyice çırpın. Hazırladığınız yoğurtlu karışımı, kaynayan baklagillerin üzerine yavaşça ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin. Karışımın topaklanmaması için sürekli karıştırmak önemlidir.:
  4. Bir tavada tereyağını eritin ve ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Ardından tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek karıştırın.
  5. Kavrulmuş soğan karışımını tencereye ekleyin ve tüm malzemelerin iyice karışmasını sağlayın. Babuko'yu bir süre daha kaynatarak tüm lezzetlerin harmanlanmasını sağlayın. İsteğe bağlı olarak nane ekleyebilirsiniz.
  6. Babuko'yu sıcak olarak servis edin. Yanında taze ekmek ile sunarak, Anadolu’nun bu eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın.

Anadolu mutfağı haberleri tarif haberleri yemek haberleri

İlgili Haberler

Bütçe dostu ekmek tatlısı tarifi

Bütçe dostu ekmek tatlısı tarifi
Enfes volovan tarifi: Fransız mutfağından şık bir yemek...

Enfes volovan tarifi: Fransız mutfağından şık bir yemek...
Balkanların efsanevi lezzeti: Pljeskavica tarifi

Balkanların efsanevi lezzeti: Pljeskavica tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler