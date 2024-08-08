Hem pratik hem lezzetli: Havuç tarator tarifi

Yayınlanma: 08.08.2024 - 13:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 13:00

Türk mutfağının vazgeçilmez mezelerinden biri olan havuç tarator, hem kolay hazırlanışı hem de lezzeti ile sofraların gözdesi. Yoğurt ve havucun mükemmel uyumunu yakalayan bu tarif, özellikle hafif ve sağlıklı atıştırmalık arayanlar için ideal. İşte adım adım havuç tarator tarifi...

Malzemeler

3 adet büyük boy havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı ceviz içi (dövülmüş)

Hazırlık

Havuçları Hazırlayın: Havuçları yıkayın, soyun ve rendeleyin.

Havuçları Soteleyin: Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Rendelenmiş havuçları tavaya ekleyin ve orta ateşte 5-6 dakika kadar soteleyin. Havuçlar yumuşayıp hafifçe renk değiştirdiğinde ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yoğurtlu Karışımı Hazırlayın: Bir kasede süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı, tuzu ve karabiberi karıştırın. İsteğe bağlı olarak pul biber de ekleyebilirsiniz.

Havuçları Ekleyin: Soğuyan havuçları yoğurtlu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

Servis Edin: Hazırladığınız havuç taratoru servis tabağına alın. Üzerine dövülmüş ceviz içi serpin ve zeytinyağı gezdirin.

Servis Önerileri

Havuç tarator, meze olarak sofralarınızda yer alabileceği gibi, ana yemeklerin yanında garnitür olarak da sunulabilir.

Ekmeğin üzerine sürerek ya da krakerlerle birlikte atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

Hafif bir öğle yemeği için salataların üzerine ekleyebilirsiniz.