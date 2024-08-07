İsveç'in gizli yemeği: Kroppkakor tarifi

Yayınlanma: 07.08.2024 - 21:21

Güncelleme: 07.08.2024 - 21:21

Avrupa mutfağı, zengin ve çeşitli lezzetleriyle dünya çapında ünlüdür. Ancak bazı yemekler, hak ettiği ilgiyi göremeyip zamanla unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bunlardan biri de İsveç’e ait olan Kroppkakor’dur. Patates hamuruyla yapılan ve içi dolu köftelerden oluşan bu yemek, hem besleyici hem de doyurucu olarak öne çıkar. İşte, Kroppkakor tarifi...

KROPPKAKOR TARİFİ

Malzemeler:

1 kg patates

2 su bardağı un

1 yumurta

Tuz

İç Harcı:

200 gram pastırma veya füme et (ince doğranmış)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Servis:

Tereyağı

Kızılcık reçeli

Yapılışı: