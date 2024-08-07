İsveç'in gizli yemeği: Kroppkakor tarifi
İsveç mutfağının az bilinen ancak lezzetiyle büyüleyen yemeği Kroppkakor, patates hamuruyla yapılan ve içi dolu lezzetli köftelerden oluşur. İşte, Kroppkakor tarifi...
Avrupa mutfağı, zengin ve çeşitli lezzetleriyle dünya çapında ünlüdür. Ancak bazı yemekler, hak ettiği ilgiyi göremeyip zamanla unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bunlardan biri de İsveç’e ait olan Kroppkakor’dur. Patates hamuruyla yapılan ve içi dolu köftelerden oluşan bu yemek, hem besleyici hem de doyurucu olarak öne çıkar. İşte, Kroppkakor tarifi...
KROPPKAKOR TARİFİ
Malzemeler:
- 1 kg patates
- 2 su bardağı un
- 1 yumurta
- Tuz
İç Harcı:
- 200 gram pastırma veya füme et (ince doğranmış)
- 1 büyük soğan (ince doğranmış)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Servis:
- Tereyağı
- Kızılcık reçeli
Yapılışı:
- Patatesleri haşlayın ve kabuklarını soyun. Haşlanmış patatesleri ezerek püre haline getirin.
- Patates püresine un, yumurta ve tuz ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru 10 dakika dinlendirin.
- Tereyağını bir tavada eritin ve ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Ardından ince doğranmış pastırmayı ekleyin ve karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiber ekleyerek iç harcı hazırlayın.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzla açın. Ortasına bir kaşık iç harcı koyun ve hamuru kapatarak yuvarlayın. Tüm hamur ve iç harcı bu şekilde hazırlayın.
- Büyük bir tencerede su kaynatın ve hazırladığınız Kroppkakor köftelerini kaynar suya atın. Köfteler suyun yüzeyine çıkana kadar pişirin. Yüzeye çıkan köfteleri bir kevgir yardımıyla sudan çıkarın.
- Kroppkakor köftelerini tereyağı ile birlikte servis edin. Yanında geleneksel olarak kızılcık reçeli ile sunarak bu lezzeti tamamlayabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den yaz tatili kararı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- İki isim öne çıktı
- Bakanlık gerekçesini açıkladı
- Adana'da art arda 3 deprem
- Mevduat faizlerinde son durum belli oldu
- Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor