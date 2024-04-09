Fransız esintileri mutfağınıza geliyor: Madlen kek (Madeleines) tarifi...

Farklı lezzetleri denemeyi sevenler ve klasik tariflerden uzaklaşmak isteyenler için Madlen kek (Madeleines) tarifi harika bir seçenektir. Madlen kek, tam 18. yüzyıldan beri Fransa'nın Lorraine bölgesinde yapılan geleneksel bir tatlıdır ve günümüzde dünya çapında popülerliğini korumaktadır. Evde madlen kek yapmak ise bu tarifle çok kolaydır.