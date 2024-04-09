Fransız esintileri mutfağınıza geliyor: Madlen kek (Madeleines) tarifi...

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2024 Salı, 21:19
Fransız esintileri mutfağınıza geliyor: Madlen kek (Madeleines) tarifi...

Farklı lezzetleri denemeyi sevenler ve klasik tariflerden uzaklaşmak isteyenler için Madlen kek (Madeleines) tarifi harika bir seçenektir. Madlen kek, tam 18. yüzyıldan beri Fransa'nın Lorraine bölgesinde yapılan geleneksel bir tatlıdır ve günümüzde dünya çapında popülerliğini korumaktadır. Evde madlen kek yapmak ise bu tarifle çok kolaydır.

Fransız esintileri mutfağınıza geliyor: Madlen kek (Madeleines) tarifi...

Fransız Sarayı'nda beş çayı için sıklıkla hazırlanan madlen kek, kendine özgü tadı ve kokusuyla herkesi etkileyen bir lezzet sunuyor. Bu iddialı tarif, misafirlerinize unutamayacakları bir deneyim yaşatmayı vaat ediyor. Peki, Fransız esintilerini mutfağınıza getirecek olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Madlen kek (Madeleines) tarifi...

Fransız esintileri mutfağınıza geliyor: Madlen kek (Madeleines) tarifi...

MADLEN KEK(MADELEINES) TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1/2 su bardağı şeker

1/2 adet limon

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

6 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Fransız esintileri mutfağınıza geliyor: Madlen kek (Madeleines) tarifi...

MADLEN KEK(MADELEINES) YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kase içerisine kırın ve şekeri ekleyerek çırpmaya başlayın.

Şeker eriyip, karışım açık sarı rengini aldığından yarım limonun hem kabuğunu hem de suyunu kaseye ekleyin ve karıştırın.

Ayrı bir kapta kuru malzemelerden un, kabartma tozu ve tuzu birleştirin. Yumurtaların bulunduğu kaba azar azar ekleyerek karıştırın.

Tüm malzemeler iyice birleştikten sonra soğuk haldeki eritilmiş tereyağını da karışıma ekleyin.

Karışımı en az 20-30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

Madeleine kalıbınızı Becel Klasikile yağlayın ve karışımdan yaklaşık 1 yemek kaşığı alarak kalıptaki bölmelere dökün.

Isıtmış olduğunuz 200 derecelik fırında fanlı ayarda 8-10 dakika, üzeri kabarıp altın sarısı renk alıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkararak kalıbı içerisinde dinlenmeye bırakın, oda sıcaklığına geldiğinde kalıptan çıkarak servis edin. 

Afiyet olsun!

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