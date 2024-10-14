Hastalıklara kalkan olan enfes lezzet: Zencefilli havuç çorbası tarifi

Hastalıklara kalkan olan enfes lezzet: Zencefilli havuç çorbası tarifi
cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2024 Pazartesi, 17:30
Hastalıklara kalkan olan enfes lezzet: Zencefilli havuç çorbası tarifi

Soğuk havaların etkisini artırdığı ve bağışıklık sistemimizin zayıfladığı dönemlerde, vücudu güçlendiren besinlere daha fazla ihtiyaç duyarız. Zencefilli havuç çorbası, tam da bu noktada devreye giren harika bir lezzet. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hastalıklara karşı kalkan olan bu çorba, hem besleyici hem de lezzetli olmasıyla öne çıkıyor. 

Hastalıklara kalkan olan enfes lezzet: Zencefilli havuç çorbası tarifi

Hafif baharatlı tadı ve zengin aromasıyla kış günlerinin vazgeçilmezi olacak bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Hem lezzetli hem de şifa dolu olan zencefilli havuç çorbası, sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızın bir parçası olabilir. Peki, hastalıklara kalkan olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes zencefilli havuç çorbası tarifi...

Hastalıklara kalkan olan enfes lezzet: Zencefilli havuç çorbası tarifi

ZENCEFİLLİ HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

4-5 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı taze rendelenmiş zencefil (veya 1 çay kaşığı toz zencefil)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre sebze suyu veya su

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı olarak krema veya yoğurt (servis için)

Hastalıklara kalkan olan enfes lezzet: Zencefilli havuç çorbası tarifi

ZENCEFİLLİ HAVUÇ ÇORBASI YAPILIŞI

Havuçları, patatesi ve soğanı soyup iri küpler halinde doğrayın.

Sarımsağı ince ince doğrayın.

Zeytinyağını bir tencereye alıp soğan ve sarımsağı soteleyin. 

Ardından havuç ve patatesi ekleyin.

Rendelenmiş zencefili tencereye ilave edin ve sebzeler hafifçe yumuşayana kadar kavurun.

Sebze suyu veya suyu ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın. 

Sebzeler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Pişen çorbayı bir blender yardımıyla pürüzsüz hale getirin. 

İsteğe bağlı olarak kremayı ekleyip bir taşım daha kaynatın.

Çorbanızı sıcak olarak servis edin. 

Üzerine yoğurt veya taze zencefil rendeleyerek sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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