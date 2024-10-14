Akdeniz usulü yoğurtlu çıtır kabak tarifi

Yayınlanma: 14.10.2024 - 17:11

Güncelleme: 14.10.2024 - 17:11

Fırında ya da tavada kızartılarak yapılan bu çıtır kabak dilimleri, hem sağlıklı hem de oldukça doyurucu bir atıştırmalık olarak sofralarınıza lezzet katacak.

Malzemeler

2 adet kabak

1 su bardağı galeta unu

1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı un

1 yumurta

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı (fırında pişirmek için)

Yapılışı

Kabakları dilimleyin: Kabakları iyice yıkadıktan sonra ince ince, yaklaşık 0.5 cm kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyin.

Un karışımını hazırlayın: Bir kapta un, sarımsak tozu, tuz, karabiber ve kırmızı biberi karıştırın. Ayrı bir kapta galeta unu ve parmesan peynirini birleştirin.

Yumurtayı çırpın: Başka bir kapta yumurtayı çırpın.

Kabakları bulayın: Dilimlenmiş kabakları önce unlu karışıma, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta unlu karışıma bulayın.

Fırına verin: Fırında pişirecekseniz, kabakları yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika, kabaklar altın rengini alana kadar pişirin.

Kızartma seçeneği: Kabakları tavada pişirmek isterseniz, kızgın yağda her iki tarafını da altın sarısı rengini alana kadar kızartın.

Servis Önerisi: Çıtır kabakları yoğurtlu veya acı sosla birlikte servis edebilirsiniz. Hem atıştırmalık olarak hem de ana yemeklerin yanında garnitür olarak harika bir seçenektir.