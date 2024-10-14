Akdeniz usulü yoğurtlu çıtır kabak tarifi
Kabakla hazırlayabileceğiniz en lezzetli ve hafif tariflerden biri olan çıtır kabak, hem sağlıklı hem de oldukça doyurucu bir atıştırmalık. İster fırında, ister tavada kızartarak hazırlayabileceğiniz bu çıtır lezzet, parmesan ve baharatlarla buluşarak harika bir tada dönüşüyor.
Fırında ya da tavada kızartılarak yapılan bu çıtır kabak dilimleri, hem sağlıklı hem de oldukça doyurucu bir atıştırmalık olarak sofralarınıza lezzet katacak.
Malzemeler
- 2 adet kabak
- 1 su bardağı galeta unu
- 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)
- 1/2 su bardağı un
- 1 yumurta
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı (fırında pişirmek için)
Yapılışı
Kabakları dilimleyin: Kabakları iyice yıkadıktan sonra ince ince, yaklaşık 0.5 cm kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyin.
Un karışımını hazırlayın: Bir kapta un, sarımsak tozu, tuz, karabiber ve kırmızı biberi karıştırın. Ayrı bir kapta galeta unu ve parmesan peynirini birleştirin.
Yumurtayı çırpın: Başka bir kapta yumurtayı çırpın.
Kabakları bulayın: Dilimlenmiş kabakları önce unlu karışıma, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta unlu karışıma bulayın.
Fırına verin: Fırında pişirecekseniz, kabakları yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika, kabaklar altın rengini alana kadar pişirin.
Kızartma seçeneği: Kabakları tavada pişirmek isterseniz, kızgın yağda her iki tarafını da altın sarısı rengini alana kadar kızartın.
Servis Önerisi: Çıtır kabakları yoğurtlu veya acı sosla birlikte servis edebilirsiniz. Hem atıştırmalık olarak hem de ana yemeklerin yanında garnitür olarak harika bir seçenektir.
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