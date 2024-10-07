Türk mutfağının klasik tatlısı: Pratik şekerpare tarifi

Yayınlanma: 07.10.2024 - 11:28

Güncelleme: 07.10.2024 - 11:28

Şekerpare, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. İrmik, un ve tereyağıyla hazırlanan bu minik kurabiyeler, üzerine dökülen şerbetle yumuşacık bir lezzete dönüşüyor. Hem yapımı kolay hem de şerbetli tatlılar arasında özel bir yeri olan şekerpare, herkesin favorisi olacak bir tarif.

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için;

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 silme yemek kaşığı irmik

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

Üzeri için;

Yarım çay bardağı fındık

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su (600 ml)

4-5 damla limon suyu

Yapılış