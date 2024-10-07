Türk mutfağının klasik tatlısı: Pratik şekerpare tarifi
Türk mutfağının klasik tatlılarından biri olan şekerpare, irmik ve şerbetin enfes uyumuyla damakları şenlendiriyor. Hem pratik hem de lezzetli bu tatlı, özellikle çay saatlerinde ve misafir sofralarında vazgeçilmez. Şerbetli tatlı sevenler için evde kolayca yapabileceğiniz bir tarif!
Şekerpare, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. İrmik, un ve tereyağıyla hazırlanan bu minik kurabiyeler, üzerine dökülen şerbetle yumuşacık bir lezzete dönüşüyor. Hem yapımı kolay hem de şerbetli tatlılar arasında özel bir yeri olan şekerpare, herkesin favorisi olacak bir tarif.
ŞEKERPARE TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için;
- 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 3 silme yemek kaşığı irmik
- 1 adet yumurta
- 2 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı silme kabartma tozu
Üzeri için;
- Yarım çay bardağı fındık
Şerbeti için;
- 2 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su (600 ml)
- 4-5 damla limon suyu
Yapılış
- Öncelikle tatlımızın şerbeti için tencereye şeker ve suyu alalım. Karıştırdıktan sonra şerbeti kaynamaya bırakalım.
- 10 dakika kadar kaynayan şerbette limon suyunu ilave ederek karıştıralım.
- Şerbeti yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatıp soğuması için bir kenara alalım.
- Tatlının hamuru için karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekerini alarak güzelce karıştıralım.
- Yumurtayı da ekleyerek tüm malzemeyi güzelce karıştıralım.
- Ardından irmik, kabartma tozu, vanilya ve unu yavaşça ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım.
- Hamurdan ceviz büyüklüğüne parçalar koparıp elimizle yuvarlayarak şekillendirelim.
- Şekillendirdiğiniz tatlıları tepsiye aralıklı olarak yerleştirelim.
- Şekerpareleri tepsiye sıraladıktan sonra isteğe bağlı olarak ortalarına birer tane fındık batıralım. Dilerseniz fındık yerine ceviz veya badem de kullanabilirsiniz.
- Tatlımızı önceden ısıttığımız 180 derece fırında fansız ayarda 30 dakika pişmeye bırakalım.
- Fırından aldığımız sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti gezdirebiliriz. Bu aşamada tatlının hiçbir yerinin kuru kalmaması için şerbeti hepsine eşit bir şekilde gezdirmeye dikkat edelim.
- Şerbetini çekinceye kadar dinlendirdiğimiz tatlımız artık servise hazır. Afiyet olsun!
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