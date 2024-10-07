Pastane keklerinden çok daha lezzetli: İspanyol keki tarifi
İspanyol mutfağının enfes tatlılarından biri olan İspanyol keki, yumuşacık dokusu ve hafifliğiyle tatlı severlerin favorisi oluyor. Süt, yumurta ve vanilya ile hazırlanan bu kek, çay saatlerine ve özel davetlere lezzet katıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu pratik tarifle İspanyol mutfağının tatlarını sofralarınıza taşıyın!
İspanyol keki, hafif ve yumuşak dokusuyla klasik keklerden farklı bir lezzet sunuyor. İspanya'da özellikle çay saatlerinde ve özel günlerde tercih edilen bu tatlı, vanilya ve süt aromasıyla damaklarda iz bırakıyor. Hem yapımı kolay hem de lezzetiyle göz dolduran İspanyol keki, misafirlerinize sunabileceğiniz harika bir seçenek.
İSPANYOL KEK TARİFİ
Malzemeler
- 2 yumurta
- 1 çay bardağı şeker
- 1 çay bardağı soda
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı doğranmış fındık
- 2.5 su bardağı un
- 1 çay bardağı doğranmış bitter çikolata yada damla çikolata
Yapılış
- Yumurta ile şeker çırpılır.
- Çikolata ve fındık dışındaki tüm malzemelek koyulur.
- Yağlanmış tepside 180 derecede yaklaşık 30 dakika pişer. Afiyet olsun.
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