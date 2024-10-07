Pastane keklerinden çok daha lezzetli: İspanyol keki tarifi

Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:46

Güncelleme: 07.10.2024 - 12:46

İspanyol keki, hafif ve yumuşak dokusuyla klasik keklerden farklı bir lezzet sunuyor. İspanya'da özellikle çay saatlerinde ve özel günlerde tercih edilen bu tatlı, vanilya ve süt aromasıyla damaklarda iz bırakıyor. Hem yapımı kolay hem de lezzetiyle göz dolduran İspanyol keki, misafirlerinize sunabileceğiniz harika bir seçenek.

İSPANYOL KEK TARİFİ

Malzemeler

2 yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı soda

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı doğranmış fındık

2.5 su bardağı un

1 çay bardağı doğranmış bitter çikolata yada damla çikolata

Yapılış