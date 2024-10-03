Kahvaltı sofralarına saray mutfağından gelen doyurucu lezzet: Yumurta-yı Hümayun tarifi...

Kahvaltı sofralarına saray mutfağından gelen doyurucu lezzet: Yumurta-yı Hümayun tarifi...
cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 10:27
Kahvaltı sofralarına saray mutfağından gelen doyurucu lezzet: Yumurta-yı Hümayun tarifi...

Osmanlı mutfağının zarafetini ve zenginliğini yansıtan yemeklerden biri olan Yumurta-yı Hümayun, geleneksel Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Padişahların sofralarında özel bir yer bulan bu lezzet, yumurtanın çeşitli baharatlarla ve özenle seçilmiş malzemelerle harmanlanarak hazırlandığı enfes bir tariftir.

Kahvaltı sofralarına saray mutfağından gelen doyurucu lezzet: Yumurta-yı Hümayun tarifi...

Yumurta-yı Hümayun, sade bir lezzetin çok ötesine geçerek, saray mutfağının ihtişamını ve estetik anlayışını sofralara taşır. Hem kahvaltıda hem de özel davetlerde sunulabilecek bu yemek, Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan bir miras niteliğindedir. Peki, kahvaltı sofralarına saray mutfağından gelen bu doyurucu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Yumurta-yı Hümayun tarifi...

Kahvaltı sofralarına saray mutfağından gelen doyurucu lezzet: Yumurta-yı Hümayun tarifi...

YUMURTA-YI HÜMAYUN TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

3 adet soğan

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı yenibahar

14 dilim çemensiz pastırma

4 adet yumurta

Kahvaltı sofralarına saray mutfağından gelen doyurucu lezzet: Yumurta-yı Hümayun tarifi...

YUMURTA-YI HÜMAYUN YAPILIŞI

Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın ve içerisine bir miktar sıvı yağ ile tereyağı ekleyin. 

Yağlar iyice kızdıktan sonra, önceden piyazlık doğradığınız kuru soğanları tavaya ekleyin. 

Soğanları yaklaşık 5 dakika boyunca, orta ateşte kavurarak yumuşatın.

5 dakikanın sonunda, esmer şekeri soğanların üzerine serpiştirerek karamelize olmaları için kısık ateşe geçin. 

Ara sıra karıştırarak, soğanların yavaş yavaş karamelize olmasına dikkat edin. 

Soğanlar karamelize olduktan sonra, arzu ettiğiniz baharatları ekleyin ve karışımı güzelce karıştırın. 

Ardından çemensiz pastırmaları tavaya ilave edin ve soğanlarla birlikte 1 dakika kadar karıştırarak pastırmaları hafifçe pişirin.

Yumurtaları koyacağınız yerleri belirlemek için kaşık yardımıyla tavada birkaç çukur oluşturun. 

Bu çukurlara yumurtaları dikkatlice kırarak yerleştirin. 

Yumurtalar kısık ateşte pişerken, tüm malzemelerin lezzetlerinin birbirine karışmasını sağlayın. 

Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!

Yumurta-yı Hümayun tarifi Osmanlı mutfağı kahvaltılık tarifler

En Çok Okunan Haberler