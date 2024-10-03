Kahvaltı sofralarına saray mutfağından gelen doyurucu lezzet: Yumurta-yı Hümayun tarifi...

Yumurta-yı Hümayun, sade bir lezzetin çok ötesine geçerek, saray mutfağının ihtişamını ve estetik anlayışını sofralara taşır. Hem kahvaltıda hem de özel davetlerde sunulabilecek bu yemek, Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan bir miras niteliğindedir. Peki, kahvaltı sofralarına saray mutfağından gelen bu doyurucu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Yumurta-yı Hümayun tarifi...