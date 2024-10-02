Mardin mutfağının enfes lezzeti kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak: Leziz isfire tarifi...

Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:01

Güncelleme: 02.10.2024 - 10:01

Mardin mutfağının benzersiz lezzetlerinden biri olan isfire, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olarak öne çıkar. “Pekmezli omlet” adıyla da bilinen bu geleneksel yemek, hem tatlı hem de tuzlu lezzetlerin uyum içinde buluştuğu, Mardin’in zengin kültürel mirasını yansıtan eşsiz bir tattır. Besleyici ve doyurucu içeriğiyle hem enerji verir hem de damakları şenlendirir. Özellikle farklı tatlar denemek isteyenler için isfire, Mardin mutfağının sunduğu en özel seçeneklerden biridir. Bu lezzet, doğal malzemelerle hazırlandığı için sağlıklı bir alternatif de sunar. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan Mardin mutfağının bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, leziz isfire tarifi...

İSFİRE TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta

4 tatlı kaşığı un

2 su bardağı pekmez

1 çay bardağı sıvı yağ

İSFİRE YAPILIŞI

Tarifte her bir yumurta için 1 tatlı kaşığı un kullanarak başlayın.

Yumurtaları un ile iyice karıştırın ve çırparak homojen bir karışım elde edin.

Sonra, bir tavaya yağ ekleyip ısıtın.

Hazırladığınız unlu yumurta karışımını tavaya dökün ve omlet gibi her iki tarafını da güzelce kızartın.

Kızaran omletin üzerine pekmezi dökerek ocaktan alın.

Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!