Kahvaltıların pratik kurtarıcısı: Patatesli kek tarifi...
Kahvaltıya her seferinde farklı bir lezzet katarak kendimizi şımartmayı hepimiz çok seviyoruz. Mis kokulu peynirler, tazecik zeytinler ve el yapımı reçeller eşliğinde demini almış parlak bir bardak çayın yanında fırından yükselen muhteşem kokular… İşte o harika kokular sizi patatesli bir kahvaltı kekine yönlendiriyor bu sefer. Patatesli kahvaltı keki, nefis, doyurucu ve inanılmaz lezzetli bir seçenektir.
Bu pratik tarifle kahvaltı sofranıza yeni bir tat katın. Patatesli kahvaltı keki, içerisinde yumuşacık pişmiş patates parçaları ve peynirle harmanlanmış, tam kıvamında bir kek. Üstelik hazırlaması da çok kolay! Tazecik domates, salatalık dilimleri veya birkaç yaprak taze nane ile servis ederek kahvaltınıza renk katın. Bu lezzetli keki sevdiklerinizle paylaşmak için sabırsızlanacaksınız. Peki, kahvaltıların pratik kurtarıcısı olan bu lezzet nasıl yapılır? Patatesli kek tarifi...
PATATESLİ KEK TARİFİ
Malzemeler:
4 adet yumurta
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı mısır unu
1 çay kaşığı tuz
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 adet haşlanmış patates
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 paket kabartma tozu
5-6 dal maydanoz
PATATESLi KEK YAPILIŞI
Yumurtaları derince bir kapta iyice köpürene dek yaklaşık 7 dakika boyunca mikserle çırpın.
Üstüne yağı ekleyip biraz daha çırpın.
Mısır unu, tuz, un, kabartma tozunu ekleyip yoğun kıvamlı bir karışım elde edene kadar karıştırın. Karışıma süt ekleyip çırparak açın.
Yoğurdu ekleyip tekrar çırpın.
Rendelenmiş patatesi, rendelenmiş kaşar peynirini ve ince doğranmış maydanozları ekleyin.
Harcı güzelce karıştırın.
Yağlanmış kek kalıbına hazırladığınız kek harcını boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana dek, yaklaşık 40 dakika boyunca pişirin.
Fırından çıkarıp bir süre dinlendirin.
Ardından ılık olarak servis edin.
Afiyetler olsun!
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