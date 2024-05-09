Kahvaltıların pratik kurtarıcısı: Patatesli kek tarifi...

Bu pratik tarifle kahvaltı sofranıza yeni bir tat katın. Patatesli kahvaltı keki, içerisinde yumuşacık pişmiş patates parçaları ve peynirle harmanlanmış, tam kıvamında bir kek. Üstelik hazırlaması da çok kolay! Tazecik domates, salatalık dilimleri veya birkaç yaprak taze nane ile servis ederek kahvaltınıza renk katın. Bu lezzetli keki sevdiklerinizle paylaşmak için sabırsızlanacaksınız. Peki, kahvaltıların pratik kurtarıcısı olan bu lezzet nasıl yapılır? Patatesli kek tarifi...