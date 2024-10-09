Tatlı krizlerinde kalorisiz bir seçenek... Açaí bowl tarifi!

Az kalorili olan ve evdeki malzemelerle çok pratik bir şekilde hazırlanabilen bu tatlı tatlı krizlerinde kurtarıcınız olacak... İşte enfes açaí bowl tarifi!

Tatlı krizlerinde kalorisiz bir seçenek... Açaí bowl tarifi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 21:15

Tatlı krizlerinde anında hazırlanabilecek çok pratik ve leezetli bir tarif... Bu az kalorili tarifi gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz!

MALZEMELER

100 gram dondurulmuş açaí püresi (veya açaí tozu)

1 muz

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı bal

1/4 su bardağı granola (üstü için)

1 yemek kaşığı chia tohumu

1/4 su bardağı taze meyveler

Birkaç dilim kivi veya mango

HAZIRLANIŞI

Dondurulmuş açaí püresini (veya tozunu), dondurulmuş muz dilimlerini ve sütü blendera koyun. Karışım pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçirin. Kıvamı çok yoğun olursa az miktarda daha fazla süt ekleyebilirsiniz.

Karışımı bir kaseye aktarın ve üzerine bal gezdirin (isteğe bağlı).

Üzerine granola, taze meyveler (muz, çilek, yaban mersini), chia tohumu ve Hindistan cevizi rendesi ekleyin. İsterseniz kivi veya mango dilimlerini de ekleyebilirsiniz.

Açaí bowl'unuz servise hazır! Hemen taze taze tüketin.


Etiketler: #pratik tatlı #pratik tatlı tarifi #tatlı

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