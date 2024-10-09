Soğuk iklimden gelen enfes lezzet: Norveç keki "Kvæfjordkake" tarifi

Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:54

Güncelleme: 09.10.2024 - 12:54

Norveç mutfağının en ünlü tatlılarından biri olan Kvæfjordkake, aynı zamanda "Dünyanın En İyi Keki" olarak da bilinir. Norveç’in kuzeyinde yer alan Kvæfjord kasabasında ortaya çıkan bu tatlı, kat kat hazırlanmış dokusu, hafif tatlı kreması ve çıtır çıtır beze katmanıyla öne çıkar. Geleneksel Norveç tatlıları arasında özel bir yere sahip olan bu lezzetli kek, birçok kişi için kutlamaların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Peki, soğuk iklimden gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Norveç keki "Kvæfjordkake" tarifi...

NORVEÇ KEKİ “KVAEFJORDKAKE” TARİFİ

Malzemeler

Kek katmanı için:

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

100 gram toz şeker

4 adet yumurta sarısı

150 gram un

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 yemek kaşığı süt

1 çay kaşığı vanilya özü

Beze katmanı için:

4 adet yumurta beyazı

150 gram toz şeker

50 gram badem (ince dilimlenmiş)

Dolgu için:

500 ml süt

1 paket vanilyalı puding (hazır)

200 ml krema (çırpılmış)

NORVEÇ KEKİ “KVAEFJORDKAKE” YAPILIŞI

Bir karıştırma kabında tereyağını ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Ardından yumurta sarılarını birer birer ekleyin ve iyice karıştırın.

Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin.

Süt ve vanilya özünü de ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.

Karışımı yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine eşit şekilde yayın.

Yumurta beyazlarını temiz ve kuru bir kapta köpüklenene kadar çırpın.

Şekeri yavaş yavaş ekleyerek, sert tepecikler oluşana kadar çırpmaya devam edin.

Elde ettiğiniz bezeyi, kek hamurunun üzerine dikkatlice yayın ve dilimlenmiş bademleri serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 30-40 dakika kadar, bezenin üzeri hafifçe altın sarısı olana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Hazır vanilyalı pudingi paketin üzerindeki talimatlara göre pişirin ve tamamen soğumasını bekleyin.

Soğuyan pudinge çırpılmış kremayı ekleyerek karıştırın.

Pişmiş ve soğumuş olan keki ortadan ikiye kesin.

Kekin alt yarısının üzerine hazırladığınız vanilyalı kremayı yayın.

Diğer yarısını, beze tarafı üste gelecek şekilde kremanın üzerine yerleştirin.

Kvæfjordkake'yi dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Bu kek genellikle buzdolabında birkaç saat bekletildikten sonra daha lezzetli olur.

İsterseniz üzerine ekstra dilimlenmiş badem veya pudra şekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!