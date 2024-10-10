Sabah kahvaltılarının geleneksel lezzeti: Krep tarifi

Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:20

Güncelleme: 10.10.2024 - 10:20

Kahvaltıda farklı bir seçenek arayanlar için krep harika bir alternatif. Yumuşak dokusu ve üzerine ekleyebileceğiniz çeşitli malzemelerle damak zevkinize uygun bir tarif yaratabilirsiniz. İster tatlı ister tuzlu tercih edin, kahvaltılık krep güne enerjik başlamanız için ideal bir seçim olacaktır.

KREP TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az un

2 su bardağı süt (dilerseniz yarı yarıya süt ve su karışık kullanılabilir)

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

Yapılış