Sabah kahvaltılarının geleneksel lezzeti: Krep tarifi
Güne hafif ve lezzetli bir kahvaltıyla başlamak istiyorsanız, kahvaltılık krep tarifi tam size göre! Bu nefis krep, hem doyurucu hem de hızlı bir şekilde hazırlanabilir.
Kahvaltıda farklı bir seçenek arayanlar için krep harika bir alternatif. Yumuşak dokusu ve üzerine ekleyebileceğiniz çeşitli malzemelerle damak zevkinize uygun bir tarif yaratabilirsiniz. İster tatlı ister tuzlu tercih edin, kahvaltılık krep güne enerjik başlamanız için ideal bir seçim olacaktır.
KREP TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 2 su bardağından biraz az un
- 2 su bardağı süt (dilerseniz yarı yarıya süt ve su karışık kullanılabilir)
- 1 çay kaşığı tuz
- Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ
Yapılış
- Krep tarifi hazırlamak için un, tuz, süt ve suyu karıştırma kabına alarak hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın.
- Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.
- Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın.
- Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek yayın.
- Her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin. Tüm harcınız bitene kadar bu işleme devam edin.
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