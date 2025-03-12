Lezzeti ve doğallığı sofralarınıza taşıyın: Ev yapımı sucuk tarifi

EV YAPIMI SUCUK YAPILIŞI

Sucuk yapımının temel aşaması, kıyma ile baharatların doğru şekilde karıştırılmasıdır.

Dana ve kuzu kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın.

Üzerine tuz, toz biberler, kararbiber, kimyon ve isteğe bağlı olarak yeni baharı ekleyin.

Ezilmiş sarımsakları da karışıma ilave edin.

Daha sonra suyu azar azar ekleyerek kıymayı yoğurun.

Yaklaşık 20 dakika boyunca kıymayı iyice yoğurmanız, baharatların ete tamamen işlemesini ve sucuk harcının elastik bir kıvam almasını sağlar.

Baharatlarla harmanlanan kıyma karışımını, üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında en az 1 gece, tercihen 24 saat dinlendirin.

Bu süre, baharatların ete tam olarak geçmesini sağlar ve lezzetini artırır.

Doğal bağırsak kılıflarını bol suda yıkayın.

Bir süre ılık tuzlu suda bekletirseniz daha yumuşak olur ve doldurması kolaylaşır.

İyice temizlenmiş ve yumuşatılmış kılıflar, sucuk doldurma aşamasında yırtılmayı önler.

Hazırladığınız kıyma harcını bir sucuk doldurma aparatıyla ya da el yardımıyla kılıflara doldurun.

Kıvamı sıkı ve içi hava almayacak şekilde doldurmanız önemlidir.

Her 20-25 cm’de bir ip ile bağlayarak sucuk formunu verin.

Sucukları serin, hava alan ve doğrudan güneş almayan bir yere asarak en az 4-7 gün boyunca kurutun.

Eğer ortam çok nemli değilse ve hava sirkülasyonu varsa, bu süre sonunda sucuklar yenmeye hazır hale gelecektir.

Kuruma sırasında her gün sucukların şeklini düzeltmek ve sıkılığını kontrol etmek, güzel bir sonuç almanızı sağlar.