Lezzeti ve doğallığı sofralarınıza taşıyın: Ev yapımı sucuk tarifi
Ev yapımı sucuk, doğal lezzet arayanlar ve sağlıklı beslenmek isteyenler için mükemmel bir alternatiftir. Peki, lezzeti ve doğallığı sofralarınıza taşıyacak olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüleriyle ev yapımı sucuk tarifi...
Sucuk, Türk mutfağının en sevilen ve en çok tüketilen şarküteri ürünlerinden biridir. Kahvaltılarda, mangallarda, hamur işlerinde ve hatta yemeklerde sıkça yer alır. Ancak marketlerden alınan sucukların içinde katkı maddeleri, koruyucular ve fazla miktarda yağ bulunabilir. Sağlıklı ve katkısız bir alternatif arıyorsanız, ev yapımı sucuk tam size göre! Üstelik bu tarifle damak tadınıza uygun baharat dengesini kendiniz belirleyebilirsiniz. Peki, lezzeti ve doğallığı sofralarınıza taşıyacak olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüleriyle ev yapımı sucuk tarifi...
EV YAPIMI SUCUK TARİFİ
Malzemeler:
1,5 kg dana kıyma (orta yağlı, tercihen döş kısmından)
500 gram kuzu kıyma (isteğe bağlı, lezzeti artırır)
30 gram tuz (yaklaşık 2 yemek kaşığı)
50 gram tatlı toz biber (yaklaşık 4 yemek kaşığı)
20 gram acı toz biber (isteğe bağlı, damak zevkine göre ayarlanabilir)
20 gram kararbiber (yaklaşık 2 yemek kaşığı)
15 gram kimyon (yaklaşık 1,5 yemek kaşığı)
10 gram yeni bahar (isteğe bağlı, aromatik tat için)
10 diş sarımsak (ezilmiş veya rendelenmiş)
50 ml su (baharatların homojen dağılması için)
Doğal sucuk kılıfı (bağırsak, temizlenmiş)
İp (bağlamak için)
EV YAPIMI SUCUK YAPILIŞI
Sucuk yapımının temel aşaması, kıyma ile baharatların doğru şekilde karıştırılmasıdır.
Dana ve kuzu kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın.
Üzerine tuz, toz biberler, kararbiber, kimyon ve isteğe bağlı olarak yeni baharı ekleyin.
Ezilmiş sarımsakları da karışıma ilave edin.
Daha sonra suyu azar azar ekleyerek kıymayı yoğurun.
Yaklaşık 20 dakika boyunca kıymayı iyice yoğurmanız, baharatların ete tamamen işlemesini ve sucuk harcının elastik bir kıvam almasını sağlar.
Baharatlarla harmanlanan kıyma karışımını, üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında en az 1 gece, tercihen 24 saat dinlendirin.
Bu süre, baharatların ete tam olarak geçmesini sağlar ve lezzetini artırır.
Doğal bağırsak kılıflarını bol suda yıkayın.
Bir süre ılık tuzlu suda bekletirseniz daha yumuşak olur ve doldurması kolaylaşır.
İyice temizlenmiş ve yumuşatılmış kılıflar, sucuk doldurma aşamasında yırtılmayı önler.
Hazırladığınız kıyma harcını bir sucuk doldurma aparatıyla ya da el yardımıyla kılıflara doldurun.
Kıvamı sıkı ve içi hava almayacak şekilde doldurmanız önemlidir.
Her 20-25 cm’de bir ip ile bağlayarak sucuk formunu verin.
Sucukları serin, hava alan ve doğrudan güneş almayan bir yere asarak en az 4-7 gün boyunca kurutun.
Eğer ortam çok nemli değilse ve hava sirkülasyonu varsa, bu süre sonunda sucuklar yenmeye hazır hale gelecektir.
Kuruma sırasında her gün sucukların şeklini düzeltmek ve sıkılığını kontrol etmek, güzel bir sonuç almanızı sağlar.
PİŞİRME VE SAKLAMA ÖNERİLERİ
Pişirme:
Ev yapımı sucukları dilimleyip tavada veya mangalda pişirebilirsiniz. Kendi yağıyla pişirmek lezzetini artırır.
Saklama:
Kuruyan sucukları buzdolabında saklayabilirsiniz. Daha uzun süre dayanmasını isterseniz vakumlayıp buzlukta muhafaza edebilirsiniz.
EV YAPIMI SUCUĞUN FAYDALARI
Katkı maddesi ve koruyucu içermez.
Baharat oranlarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Hijyenik ve güvenilir bir üretim süreci sağlar.
Lezzetini ve tazeliğini korur.
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