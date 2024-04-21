Hatay usulü muhammara tarifi...

Yayınlanma: 21.04.2024 - 15:48

Güncelleme: 21.04.2024 - 15:48

Hatay mutfağı, zengin ve lezzetli tatlarıyla Türk gastronomisinin önemli bir parçasıdır. Muhammara, Hatay'ın meşhur mezelerinden biri olarak öne çıkar. Bol baharatlı ve kırmızı biberle yapılan bu lezzet, sofralara doğunun sıcaklığını ve aromasını getirir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Hatay muhammara tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

4-5 adet kırmızı biber (közlenmiş, kabukları soyulmuş)

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım limonun suyu

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlık

Közlenmiş kırmızı biberleri soyun ve çekirdeklerini temizleyin. Ardından ince bir şekilde doğrayın.

Bir blender veya mutfak robotunda, dövülmüş ceviz içi, nar ekşisi, biber salçası, limon suyu, ezilmiş sarımsak, kimyon, pul biber, toz kırmızı biber ve tuzunu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blender'dan geçirin.

Karışıma yavaşça zeytinyağını ekleyerek, homojen bir yapı elde edene kadar karıştırın. Muhammara kıvamının çok yoğun veya çok sıvı olmamasına dikkat edin.

Hazırladığınız muhammarayı bir servis tabağına alın ve üzerine biraz zeytinyağı gezdirerek servis yapın.

Hatay muhammara, genellikle sıcak lavaş veya pide ekmek ile servis edilir. İsteğe göre üzerine taze maydanoz veya ceviz içi serperek servis yapabilirsiniz.