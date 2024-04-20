Hafif ve lezzetli: Karamelli trileçe tarifi

Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:58

Güncelleme: 20.04.2024 - 14:58

Tatlı sevenlerin favorisi olan trileçe, hafif dokusu ve eşsiz lezzetiyle öne çıkar. Bu kez, geleneksel trileçe tarifine bir twist ekleyerek karamel aromasıyla zenginleştirdik. İşte, hafifliği ve lezzetiyle dikkat çeken karamelli trileçe tarifinin incelikleri ve hazırlanışıyla ilgili detaylar.

KARAMELLİ TRİLEÇE TARİFİ

Malzemeler

5 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sütlü sosu için;

3,5 su bardağı süt (700 ml)

3 yemek kaşığı toz şeker

200 ml sıvı krema

Karamel sosu için;

1 çay bardağı şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

200 ml sıvı krema

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt (200 ml)

Yapılış