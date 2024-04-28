Mis gibi kokusu mutfağınızı saracak: Kavala Kurabiyesi tarifi...
Kavala Kurabiyesi, Yunanistan'ın sahil kenti Kavala'dan çıkan, ancak ülkemizde özellikle Marmara Bölgesi'nde sevilen ve sıkça uygulanan bir kurabiye tarifidir. Bu lezzetli kurabiyeler, kıyır kıyır dokuları ve hafif tatlarıyla bilinir. Kavala Kurabiyesi, çıtır çıtır yapısı ve benzersiz badem aromasıyla her zaman favoriniz olacak.
Kavala Kurabiyesi genellikle un, şeker, tereyağı ve badem içeren basit bir tarife sahiptir. Fırından çıktıklarında ise üzerileri hafifçe kızarmış ve lezzetli bir kokuya sahiptir. Kavala Kurabiyesi, Türk mutfağının sevilen atıştırmalıklarından biridir ve çay saatlerinde veya özel günlerde sıklıkla tercih edilir. Peki, mis gibi kokusuyla mutfağınızı saracak olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Kavala kurabiyesi tarifi...
KAVALA KURABİYESİ TARİFİ
Malzemeler:
Kavala Kurabiyesi İçin:
1 su bardağı çiğ badem
1 su bardağı un (kavurmak için)
2,5 su bardağı un
250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilin
1/2 su bardağı çiğ badem parçaları
Kavala Kurabiyesi servisi için:
1 su bardağı pudra şekeri
KAVALA KURABİYESİ YAPILIŞI
İlk olarak bir su bardağı çiğ bademi robottan geçirip toz haline getirin.
Toz badem ve bir bardak unu tavada renk alana kadar kavurup soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin.
Karışım soğuduktan sonra kalan tüm malzemeyi mutfak makinesine alıp bütünleşene kadar yoğurun.
Bu işlemi elinizle de derin bir kasede yapabilirsiniz.
Hamurunuz şekil almayacak kadar dağılıyorsa 2-3 yemek kaşığı soğuk su eklediğinizde hızlıca kıvamının toparlandığını göreceksiniz.
Hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane ile yarım santimetre kalınlığında açın.
Hamur kalıbı ya da bardak yardımı ile yarım ay şeklinde kesin.
Kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş tepsiye alın ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altları ve üstleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Fırından çıkan kurabiyeleri 3-4 dakika dinlendirip bolca pudra şekerine bulayarak servis edin.
Afiyet olsun!
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