Mis gibi kokusu mutfağınızı saracak: Kavala Kurabiyesi tarifi...

KAVALA KURABİYESİ YAPILIŞI

İlk olarak bir su bardağı çiğ bademi robottan geçirip toz haline getirin.

Toz badem ve bir bardak unu tavada renk alana kadar kavurup soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin.

Karışım soğuduktan sonra kalan tüm malzemeyi mutfak makinesine alıp bütünleşene kadar yoğurun.

Bu işlemi elinizle de derin bir kasede yapabilirsiniz.

Hamurunuz şekil almayacak kadar dağılıyorsa 2-3 yemek kaşığı soğuk su eklediğinizde hızlıca kıvamının toparlandığını göreceksiniz.

Hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane ile yarım santimetre kalınlığında açın.

Hamur kalıbı ya da bardak yardımı ile yarım ay şeklinde kesin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş tepsiye alın ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altları ve üstleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri 3-4 dakika dinlendirip bolca pudra şekerine bulayarak servis edin.

Afiyet olsun!