Mısır ununun en lezzetli hali: Mamaliga tarifi...

Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:32

Güncelleme: 25.04.2024 - 15:32

Her kültürde farklı tariflere sahip olan, bizde daha çok tatlı versiyonuyla bilinen, ancak Moldova, Romanya, Bulgaristan ve Kafkas bölgelerinde sıklıkla tüketilen mamaliga adlı bir mısır unu yemeği bulunmaktadır. Mamaliga, İtalyan mutfağındaki polentaya benzerlik gösteren bir yiyecektir. Genellikle ana yemeklerin yanında servis edilen ve tamamlayıcı bir yemek olarak tüketilen mamaliga, mısır unundan yapılan sağlıklı ve doyurucu bir alternatiftir. Peki, mısır ununun en leziz hali olan bu tarif nasıl yapılır? İşte Mamaliga tarifi...

MAMALİGA TARİFİ

Malzemeler:

3 su bardağı su

1,5 su bardağı mısır unu (iri çekilmiş)

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı tereyağı

MAMALİGA YAPILIŞI

Tencereye suyu alın ve kaynatın.

Kaynadıktan sonra tuz ve terayağını ekleyin ve karıştırın.

Önce mısır unundan suyun için yarım avuç kadar serpiştirin ve bu sırada tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın.

Su tekrar kaynamaya başladıktan sonra mısır ununun kalanı da ekleyerek karıştırın.

Bu aşamada mısır ununun topak topak olmaması için devamlı ve hızlıca karıştırmayı ihmal etmeyin.

İyice kıvam alıp karışım koyulaşıncaya dek karıştırmaya devam edin.

Kısık ateşte 15 dakika kadar pişip iyice kıvam aldığında mısır unlu karışım iyice toparlanıp kendini çekmiş hale geldiğinde ocaktan alın.

Servis tabağına alarak üzerinde tereyağını gezdirip ve taze bir peynir rendeleyebilirsiniz.

Ilık servis edin, afiyet olsun!