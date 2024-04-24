Pratik ve lezzetli: Portakallı lokum tarifi

Portakalın ferahlatıcı tadıyla lezzetlendirilmiş bir tatlı mı arıyorsunuz? O zaman pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz portakallı lokum tam size göre! İşte, Portakallı lokum tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 23:51
Pratik ve lezzetli: Portakallı lokum tarifi
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Hem yapımı kolay hem de lezzeti muhteşem olan bu tatlı, misatirlerinizi veya ailenizi mest edecek. Şimdi, portakallı lokumun büyüleyici dünyasına adım atma zamanı! İşte, Portakallı lokum tarifi...

PORTAKALLI LOKUM TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı portakal suyu (400 ml)
  • 2 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı nişasta
  • Çay kaşığının ucuyla limon tuzu

Dışını bulamak için;

  • Nişasta

Yapılış

  1. Portakallı lokum için derin bir tavaya şeker, portakal suyu, nişasta ve limon tuzunu alalım.
  2. Sakız kıvamını alana kadar yaklaşık 20 dakika kısık ateşte pişirmeye devam edelim.
  3. Pişirme kağıdına biraz sıvı yağ sürelim. Hazırladığımız macunu üzerine boşaltalım ve yayalım.
  4. Ardından pişirme kağıdının yarısını üzerine kapatalım ve bıçak yardımıyla kenarlarını düzelterek dikdörtgen şeklini verelim.
  5. Bu şekilde lokumumuzu 1 gece buzdolabında dinlenmeye bırakalım.
  6. Dinlenen lokumun her iki taratına nişasta serpelim ve her yerini nişasta ile kaplayalım.
  7. Lokumlarımızı bıçakla, dilediğimiz boyutta küpler halinde keselim.
  8. Her taratını tekrar nişastaya bulayalım ve servis edelim. Afiyet olsun!

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