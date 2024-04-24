Pratik ve lezzetli: Portakallı lokum tarifi

Yayınlanma: 24.04.2024 - 23:51

Güncelleme: 24.04.2024 - 23:51

Hem yapımı kolay hem de lezzeti muhteşem olan bu tatlı, misatirlerinizi veya ailenizi mest edecek. Şimdi, portakallı lokumun büyüleyici dünyasına adım atma zamanı! İşte, Portakallı lokum tarifi...

PORTAKALLI LOKUM TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı portakal suyu (400 ml)

2 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı nişasta

Çay kaşığının ucuyla limon tuzu

Dışını bulamak için;

Nişasta

Yapılış