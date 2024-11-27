Patates ve kıymanın en güzel birleşimi: Kıbrıs köftesi tarifi

Kıbrıs Köftesi, patates ve kıymanın baharatlarla harmanlanarak hazırlandığı, dışı çıtır içi yumuşacık bir lezzettir. Kızartılarak hazırlanan bu köfte, Kıbrıs mutfağının klasik tariflerinden biridir. Özellikle sofralarda mezelerle birlikte sunularak keyifli bir yemek deneyimi yaşatır. Kolay malzemelerle hazırlanan bu tarif, hem ekonomik hem de doyurucudur. İşte, enfes Kıbrıs köftesi tarifi...