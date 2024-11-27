Patates ve kıymanın en güzel birleşimi: Kıbrıs köftesi tarifi
Kıbrıs Köftesi, yapımı kolay, malzemesi basit ve tadıyla herkesi memnun eden bir yemektir. Peki, patates ve kıymanın en güzel birleşimi olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Kıbrıs köftesi tarifi...
Kıbrıs Köftesi, patates ve kıymanın baharatlarla harmanlanarak hazırlandığı, dışı çıtır içi yumuşacık bir lezzettir. Kızartılarak hazırlanan bu köfte, Kıbrıs mutfağının klasik tariflerinden biridir. Özellikle sofralarda mezelerle birlikte sunularak keyifli bir yemek deneyimi yaşatır. Kolay malzemelerle hazırlanan bu tarif, hem ekonomik hem de doyurucudur. İşte, enfes Kıbrıs köftesi tarifi...
KIBRIS KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler:
4 adet orta boy patates
300 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 demet maydanoz
2 dilim bayat ekmek içi veya 1 su bardağı galeta unu
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
Kızartmak için sıvı yağ
KIBRIS KÖFTESİ YAPILIŞI
Patatesleri yıkayıp soyduktan sonra rendenin ince tarafıyla rendeleyin.
Fazla suyunu sıkmak için temiz bir bez veya süzgeç kullanarak suyunu iyice çıkarın.
Derin bir karıştırma kabına rendelenmiş patatesleri, kıymayı, ince doğranmış soğanı ve maydanozu alın.
Üzerine ufalanmış bayat ekmek içi veya galeta unu, yumurta ve baharatları ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice yoğurun.
Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.
Tüm köfteleri bu şekilde hazırlayın.
Derin bir tavaya sıvı yağı alın ve iyice ısıtın.
Köfteleri kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın.
Fazla yağını almak için köfteleri havlu kağıt serili bir tabağa alın.
Kıbrıs Köftesi, sıcak olarak servis edildiğinde daha lezzetlidir.
Yanında yoğurt, limon dilimleri veya acılı bir sos ile sunarak lezzetini artırabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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